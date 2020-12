So sieht Samsungs Update-Roadmap für Android 11 aus

Samsung hat verraten, wann es Android 11 für seine Smartphones geben wird. Das Update ist an den Wechsel zu One UI 3.0 geknüpft, die jüngste Version von Samsungs Benutzeroberfläche. Als erstes soll die Galaxy-S20-Familie das Update erhalten.

Im September ist Android 11 auf den ersten Google-Phones eingezogen. Andere Hersteller arbeiten ebenfalls mit Hochdruck daran, ihre Version des jüngsten Google-OS auf ihre Smartphones zu bringen. Samsung hat jetzt angekündigt, wie der Zeitplan für die Verteilung von Android 11 auf seine Galaxy-Smartphones aussieht. Die Roadmap wurde bislang nicht öffentlich gepostet, aber in einer Samsung-Members-App für ägyptische Nutzer geteilt, berichtet TizenHelp.

Android 11: Dann bekommt Dein Galaxy das Update

Samsung verbindet das Update mit der Aktualisierung auf seine Benutzeroberfläche One UI, die auf Android 11 basiert. Die ersten Smartphones mit der neuen Software sollen die Geräte der Galaxy-S20-Reihe sein. Im Anschluss folgen weitere Flaggschiffmodelle, bis im kommenden Jahr auch die Lite-Versionen und Mittelklassemodelle der Galaxy-A- und Galaxy-M-Serie an der Reihe sind.

Samsungs Tablets werden der Liste zufolge ab März dem Update auf Android 11 versorgt. Den Anfang macht das Galaxy Tab S7, gefolgt vom Tab S6 Lite, Tab A und Tab S5e in den Monaten darauf. Einige Geräte fehlen jedoch in der Update-Liste. So ist nicht bekannt, wann das Galaxy S20 FE, Galaxy S10e und Galaxy Tab S7 Plus die neuste One-UI-Version bekommen. Besitzer eines Galaxy S9 und Note 9 müssen sich wohl darauf einstellen, dass ihre Geräte gar kein Update auf Android 11 erhalten.

So sieht die Samsungs Update-Roadmap konkret aus (beachte, dass es sich um Angaben für Ägypten handelt, international könnten die Zeitangaben etwas abweichen):