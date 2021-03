Sonos Roam: Mobiler Lautsprecher für Bluetooth und WLAN präsentiert

Mit dem Sonos Roam hat der Hersteller einen neuen kompakten Bluetooth- und WLAN-Lautsprecher vorgestellt. Er bietet eine Fülle an Features und ist wasserdicht gebaut. Release-Termin und Preis sind ebenfalls bekannt.

Der Sonos Roam bietet sowohl eine Bluetooth- als auch eine WLAN-Verbindung. Zwischen diesen Verbindungen schaltet er automatisch um – beim Betreten des Zuhauses wechselt er also von Bluetooth auf WLAN. Da er nach dem Standard IP67 gegen eindringendes Wasser geschützt ist, eignet er sich auch für draußen und ist gegen mögliche Regeneinbrüche gewappnet. Auch vor Staub und Sand ist er sicher, obendrein soll er Stürze aushalten. Mit einem Gewicht von unter 500 Gramm lässt sich der Lautsprecher einfach transportieren.

Mit automatischer Klanganpassung

Für den Sound sind ein Tweeter für die Höhen sowie ein Mid-Woofer für Mitten und Bass zuständig. Bass, Höhen und Loudness lassen sich einstellen, auch gibt es zwei Verstärker für den Sound. Die Funktion Automatic Trueplay passt den Klang an die Orientierung des Lautsprechers, an den Ort und an die wiedergegebenen Inhalte an. Der Sonos Roam kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgestellt werden. Wer mag, steuert den Lautsprecher mit der Sonos-App oder über die Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant.

fullscreen Der Sonos Roam ist auch in Shadow Black verfügbar. Bild: © Sonos 2021

Release am 20. April

Der Lautsprecher lässt sich über USB-C oder kabellos mit einem beliebigen Qi-Pad aufladen. Wenn der Nutzer den "Play/Pause"-Button gedrückt hält, wechselt der Sound auf den nächsten Sonos-Lautsprecher in der Nähe oder von diesem auf den Roam. Die Wiedergabezeit beträgt bis zu 10 Stunden, im Stand-by hat der Lautsprecher bis zu 10 Tage lang Saft.

Der Sonos Roam ist ab dem 20. April für 179 Euro in Deutschland verfügbar. Zur Auswahl stehen die Farben Lunar White und Shadow Black.