Sony A8 Fernseher: Neue 4K-OLED-TVs mit 120 Hertz und AirPlay 2

Sony bringt zwei neue Modelle aus seiner A8-Serie auf den Markt, Die OLED-TVs mit 55 und 65 Zoll großer Bilddiagonale versprechen neben einem 120-Hz-OLED-Panel ein umfangreiches Content-Angebot – unter anderem über AirPlay 2.

Ab dem 18. Mai sind die neuen Modelle der A8-Reihe in Deutschland erhältlich, gibt Sony in einer Pressemitteilung bekannt. Zu den Kern-Features gehören Standards wie ein kontraststarkes 4K-OLED-Panel und die Unterstützung gängiger HDR-Formate wie HDR10, Dolby Vision und HLG. Beim Klang bietet die A8-Reihe unter anderem Dolby Atmos und setzt mit Acoustic Surface Audio auf eine Technologie, die den Bildschirm selbst zum Lautsprecher macht.

Viele Apps und Dienste für viele Inhalte

Neben den obligatorischen vier HDMI-Eingängen mit Audio-Rückkanal und zwei USB-Ports, die auch für das Aufzeichnen von TV-Sendungen auf Festplatte geeignet sind, setzt Sony auf eine breite Palette an Software-Diensten und -Anschlüssen. Das Betriebssystem Android TV sorgt mitsamt dem Google Play Store für eine riesige Auswahl an Apps. Weitere Inhalte beziehen die Fernseher dank der Unterstützung von Chromecast und AirPlay 2. Eine Sprachsteuerung per Google Assistant bieten die Geräte auch.

Eine ganze Palette an Bildverbesserungen rundet die Ausstattung aus, die Umsetzung nimmt der verbaute X1-Prozessor vor. Er analysiert eingehende Video-Signale und wertet sie mit namhaften Signalverbesserungen wie Object-based HDR Remaster, Object-based Super Resolution und Super Bit Mapping 4K HDR auf. Ähnliche Technologien zur Signalaufwertung nutzen auch andere Hersteller.

Next-Gen-Gaming mit 120 Hertz

Hervorzuheben wäre noch die Wiedergabe von Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz in Full-HD-Auflösung. Diese sollen auch von den kommenden Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 unterstützt werden. In 4K-Auflösung sind hingegen nur 60 Hertz möglich.

Für den neuen A8-TV mit 55 Zoll verlangt Sony 2.099 Euro. Die 65-Zoll-Variante zieht für 3.099 Euro ins Wohnzimmer ein.