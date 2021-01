Sony Alpha 1: Neues Profi-Topmodell nimmt 8K-Videos auf

Die neue Vollformat-Kamera Sony Alpha 1 löst mit 50 Megapixeln auf und bietet umfassende Videofunktionen. Sie ist das Topmodell unter den spiegellosen Sony-Kameras. Ein Highlight ist die Aufzeichnung von 8K-Filmen für bis zu 30 Minuten.

Eine 5-Achsen-Bildstabilisierung in der Sony Alpha 1 trägt zu scharfen Fotos bei. Der neue Bildprozessor Bionz XR soll achtmal so schnell sein wie der Vorgänger Bionz X. So kommt es, dass die Alpha 1 selbst mit ausgereiztem Autofokus und Belichtungstracking 30 Bilder pro Sekunde in 50-Megapixel-Auflösung knipsen kann. Dabei bietet der Autofokus 759 Phasendetektionspunkte und einen neuen Modus zur Erkennung von Vogelaugen.

30 Minuten 8K-Videos bei 30 FPS

8K-Videos in der Auflösung von 7.680 x 4.320 Pixeln lassen sich mit 30 Bildern pro Sekunde und 4:2:0 Chroma bei 10-Bit-Farben aufzeichnen. 4K-Videos schafft die Kamera sogar mit bis zu 120 Bildern in der Sekunde. Neben HDR-Aufnahmen im HLG-Format sind Videos im RAW-Format für die Sicherung auf externen Recordern eine Option – mit 16-Bit-Farbtiefe. Die riesigen Datenmengen kommen auf den rasanten CFexpress-Typ-A-Karten unter, es gibt sogar zwei passende Slots. Stattdessen lassen sie sich auch mit SD-Karten befüllen.

Erscheint im März für 7.300 Euro

Der Sucher löst mit 2.048 x 1.540 Pixeln alias 9 Megapixeln auf und die Vergrößerung liegt beim Faktor 0,9. Das Live-View-Bild wird 240 Mal in der Sekunde aktualisiert, sodass der Fotograf keine Bewegung verpasst. Bereits die Canon EOS R5 kann 8K-Videos aufnehmen, allerdings nur bis zu 20 Minuten lang. Die Auflösung liegt bei 45 Megapixeln und die Serienbildrate bei bis zu 20 Bildern pro Sekunde.

Dafür liegt der Preis der Canon deutlich unter dem der Sony Alpha 1: Die Canon EOS R5 kostet rund 4.500 Euro, die Sony Alpha 1 7.300 Euro – jeweils nur das Gehäuse. Das neue Sony-Topmodell kommt im März in den Handel.

