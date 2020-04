Sony bringt neue kabellose In-Ears und Over-Ears der Mittelklasse

Sony hat zwei neue Kopfhörer aus der Mittelklasse angekündigt. Die WF-XB700 sind komplett kabellose In-Ears mit verstärktem Bass, bei den WH-CH710N handelt es sich um Bluetooth-Over-Ears mit Noise Cancelling. Beide Modelle sind schon in Kürze erhältlich.

Die True Wireless In-Ears Sony WF-XB700 gehören zur "Extra Bass"-Serie des Herstellers. Sie bieten also einen bassbetonten Sound. Das ergonomische Design soll außerdem dafür sorgen, dass die In-Ears bequem und fest in den Ohren sitzen. Sportler freuen sich über den IPX4-Schutz, der die Ohrstöpsel vor dem Eindringen von Schweiß bewahrt. Wie für die Geräteklasse üblich, haben die WF-XB700 eine Freisprechfunktion und Sprachsteuerung.

True Wireless In-Ears mit neun Stunden Laufzeit

Mit neun Stunden fällt die Akkulaufzeit der kabellosen in-Ears üppig aus, das Lade-Etui sorgt für eine weitere volle Ladung. Die WF-XB700 verzichten allerdings auf aktive Geräuschunterdrückung. Dafür bringen die kabellosen Over-Ears WH-CH10N Noise Cancelling mit. Die Geräuschminimierung schützt etwa auf Reisen oder in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit vor Lärm. Für die Erkennung störender Geräusche sind zwei Mikrofone zuständig.

Beide Kopfhörer kosten je 150 Euro

Im Modus Ambient Sound kann der Träger der WH-CH10N wichtige Alltagsgeräusche wie Verkehrsdurchsagen wahrnehmen, sie werden durch die Mikrofone erfasst und vom Kopfhörer wiedergegeben. Die Akkulaufzeit liegt bei 35 Stunden, zehnminütiges Laden soll für eine Laufzeit von 60 Minuten ausreichen. Im Gegensatz zum Flaggschiff WH-1000XM3 werden die WH-CH710N durch physische Knöpfe an der Unterseite gesteuert, nicht durch ein Touch-Feld. Wie die WF-XB700 bieten auch die WH-CH710N eine Freisprechfunktion und Sprachsteuerung.

Die Over-Ears WH-CH710 gibt es in den Farben Schwarz, Blau und Weiß, die In-Ears WF-XB700 in Schwarz und Blau. Die Kopfhörer kommen schon in den nächsten Tagen für je 150 Euro auf den Markt.