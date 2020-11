Sony Ericsson Vaio: Dieser Prototyp hatte Gamechanger-Potenzial

Was wäre, wenn ... ? Wenn dieser Prototyp eines Sony-Ericsson-Vaio-Smartphones 2010 tatsächlich auf den Markt gekommen wäre z. B.? Hätte das Smartphone mit physischer Tastatur den Markt revolutioniert?

Es gibt sie hin und wieder: Produkte oder Prototypen von Produkten, die ihrer Zeit voraus sind. Genau diesen Eindruck bekommt man, wenn man sich die Bilder dieses Sony-Ericsson-Vaio-Smartphones ansieht, die erst jetzt an die Öffentlichkeit gelangten. Auf den Fotos, die von xda developers geteilt wurden, ist ein Smartphone-Prototyp von 2010 mit physischer Tastatur zu sehen, das dem ersten Sony-Vaio-Smartphone vorausging, das erst 2015 auf den Markt kam.

Smartphone mit beeindruckender Slider-Tastatur

Bereits fünf Jahre zuvor hatte Sony Ericsson also einen spannenden Prototyp entwickelt, der für das Unternehmen zum Gamechanger hätte werden können. Das Interessante an dem Smartphone mit 5,5 Zoll großem Display ist seine physische Tastatur mit außergewöhnlichem Scharnier. Die Tastatur lässt sich zunächst flach unter dem Bildschirm hervorziehen, anschließend stellt sich das Display leicht auf, um einen angenehmeren Blickwinkel zu schaffen. So erinnert das Smartphone an einen Mini-Laptop. Der Prototyp lief mit Android 2.1 Eclair und besaß physische Android-Tasten nicht nur unter dem Display, sondern auch auf der ausfahrbaren Slider-Tastatur.

Damals wäre ein solches Smartphone seiner Zeit voraus gewesen. Doch auch heute hätte ein solches Design durchaus noch Potenzial, eine Nische im Smartphone-Markt zu erobern. Für berufstätige Menschen, die unterwegs viel arbeiten und E-Mails schreiben, wäre eine aktualisierte Version des Vaio-Smartphones sicherlich interessant. Mit einer aktuellen Android-Version, schmaleren Displayrändern und einem schlankeren Gehäuse könnte so ein Smartphone auch heute noch dankbare Abnehmer finden.