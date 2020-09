Sony Xperia 5 II: High-End-Smartphone mit 120-Hz-Screen vorgestellt

Sony frischt sein Smartphone-Line-up auf und stellt das Sony Xperia 5 II vor. Highlights: das 120-Hz-Display und die Triple-Kamera. Das High-End-Handy kostet rund 900 Euro und soll im vierten Quartal erscheinen.

Mit dem Sony Xperia 5 II präsentiert der Hersteller eine günstige kleinere Version des Xperia 1 II. Der 21:9-Bildschirm misst laut Pressemitteilung 6,1 Zoll. Das klingt recht groß, relativiert sich aber aufgrund der länglichen, weniger breiten Form des Geräts. Das Xperia 5 II ist dadurch deutlich handlicher als das Xperia 1 II.

Flaggschiff-Technik im Inneren

Beim Bildschirm handelt es sich um ein 120-Hz-Panel, Inhalte gibt das Handy somit besonders flüssig und geschmeidig wieder. Im Gaming-Modus sind sogar bis zu 240 Hz drin, die aber nur durch einen Trick simuliert werden. Im Inneren kommt mit dem Snapdragon 865 samt 5G-Modem aktuelle Flaggschiff-Technik zum Einsatz, unterstützt von 8 GB Arbeitsspeicher. Die interne Speicherkapazität beträgt 128 GB, der Akku hat mit einer Kapazität von 4.000 mAh eine ordentliche Größe. Stereo-Frontlautsprecher sind ebenso vorhanden wie ein klassischer Kopfhöreranschluss. Aber: Wireless Charging ist nicht möglich.

Schneller Autofokus und 4K-HDR-Zeitlupen-Aufnahme

Sony verbaut auf der Rückseite des Xperia 5 II eine Triple-Kamera, die sich aus drei Objektiven mit 16, 24 und 70 Millimetern Brennweite zusammensetzt. Punkten will das Handy, wie üblich für Xperia-Smartphones, mit einem schnellen Autofokus. Ob ein rennender Mensch oder die flackernden Augen des Haustiers: Der Autofokus soll selbst bei schnellen Bewegungen gesetzt bleiben, die Schärfe wird automatisch bis zu 60-mal pro Sekunde neu justiert. Die Kamera des Smartphones zeichnet im Serienbild-Modus 20 Fotos pro Sekunde auf, zudem fertigt das Sony Xperia 5 II Zeitlupenvideos mit 120 Bildern pro Sekunde in 4K und HDR an.

Sony bietet das Xperia 5 II in den Farben Schwarz, Blau und Grau zu einem Preis von rund 900 Euro an. Es soll im vierten Quartal in den Verkauf starten, vermutlich im Dezember.