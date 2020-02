Sony Xperia L4: Einsteiger-Handy mit Triple-Kamera vorgestellt

Mit dem Xperia L4 hat Sony ein neues Einsteiger-Smartphone mit einem schmalen 21:9-Display vorgestellt. Auch die Triple-Kamera und die Schnelllade-Funktion können sich in der Klasse sehen lassen.

Das schmale Display eignet sich für die Wiedergabe von Filmen im Kinoformat. Außerdem liegt das Smartphone laut notebookcheck.com so trotz 6,2-Zoll-Screen gut in der Hand, leider hat der Bildschirm nur eine Auflösung von 1.680 x 720 Pixeln. Die Triple-Kamera besteht aus einer 13-Megapixel-Hauptkamera mit einem Blendenwert von f/2,0, einer 5-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit einem Blendenwert von f/2,2 sowie einem 2-Megapixel-Tiefensensor für den Unschärfeeffekt bei Porträt-Aufnahmen.

Mit Schnellladen und 64 GB Speicher

Die Selfie-Kamera löst, wie beim Vorgänger, mit 8 Megapixeln auf. Auch der Prozessor MediaTek Helio P22 ist schon von diesem bekannt, wie die 3 GB Arbeitsspeicher an seiner Seite. Der interne Speicher liegt bei 64 GB und kann via microSD-Karte erweitert werden, dieser ist doppelt so groß wie beim Vorgänger. Der 3.580-Milliampere-Akku unterstützt Schnellladen. 10 Minuten Laden sollen für eine Laufzeit von über 5 Stunden genügen, 45 Minuten für einen ganzen Tag.

Ab April für 200 Euro zu haben

Die Konnektivität fällt modern und umfassend aus, so werden USB-Typ-C der Generation 3.1, Dual-Band-WLAN, Bluetooth 5.0, NFC und ein Klinkenanschluss geboten. Ein Fingerabdrucksensor an der Seite sorgt für sicheres Entsperren. Leider ist nur Android 9 Pie vorinstalliert, obwohl Android 10 die aktuelle Version des Betriebssystems ist. Das Xperia L4 ist ab April in den Farben Schwarz und Blau für 200 Euro erhältlich.