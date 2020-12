Spotify macht auf Instagram und testet Stories in der App

Hast Du schon Weihnachtsmusik gehört? Dann ist Dir vielleicht aufgefallen, dass Spotifys Playlist "Christmas Hits" anders aussieht als gewöhnlich. Mit dieser Playlist testet die Streaming-App ein Stories-Feature à la Instagram.

Pünktlich zum ersten Adventswochenende hat Spotify seine gigantische "Christmas Hits"-Playlist aktualisiert. Wer diese Playlist in der iOS- oder Android-Version sucht, stolpert vielleicht über ein neues Feature. Oben in der Playlist taucht ein neues Icon auf, das zu Instagram-artigen Stories führt. Darin erzählen Stars wie Meghan Trainor, Kelly Clarkson und Jennifer Lopez, welches ihre liebsten Weihnachtserinnerungen sind oder was sie zu ihren Weihnachtssongs in dieser Playlist inspiriert hat.

Stories stehen noch nicht allen Spotify-Nutzern zur Verfügung

Der Look der Spotify Stories erinnert stark an Instagram. Durch Tippen auf das runde Story-Symbol im oberen Bereich der Playlist gelangst Du zu einem Screen, der Dich durch Tippen links oder rechts durch kurze Videoclips führt. Noch sind die Stories allerdings nicht für jeden Nutzer sichtbar, auch erscheinen sie bislang nur bei wenigen Playlists und Alben. Zudem gibt es bislang keine Funktion zum Erstellen eigenes Stories. Es bleibt daher abzuwarten, ob das Stories-Feature von Spotify die Testphase überstehen wird. Schon Mitte vergangenen Jahres wurde über eine solche Funktion bei der Streaming-App spekuliert.

Spotify würde sich damit in die große Riege der Apps einreihen, die das ursprünglich von Snapchat eingeführte Feature kopiert haben. Am erfolgreichsten lief das sicher bei Instagram, aber auch Facebook, WhatsApp, YouTube, LinkedIn und neuerdings Twitter besitzen eine Story-Funktion. Über den Sinn einer solchen Funktion bei Spotify ließe sich natürlich streiten.