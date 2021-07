Surface Duo 2: Leak-Bild zeigt Triple-Kamera

Das Microsoft Surface Duo 2 hat sich auf einigen inoffiziellen Fotos blicken lassen. Zu sehen sind die Rückseiten eines weißen und eines schwarzen Modells. Im Vergleich zum Vorgänger fällt vor allem die Triple-Kamera auf. Bis zur Veröffentlichung soll es nicht mehr lange dauern.

Bereits im September oder Oktober soll das Surface Duo 2 auf den Markt kommen. Wie der Vorgänger bringt das Smartphone zwei Displays mit, die über ein Scharnier miteinander verbunden sind. Das dient insbesondere dem Multitasking mit mehreren Apps. Auf geleakten Fotos macht sich die Kamera-Kuppel bemerkbar, die recht deutlich aus der Rückseite einer der Hälften herausragt. Die Fotos waren zuerst auf dem YouTube-Channel Tech Rat aufgetaucht und laut Windows Central zeigen sie einen beinahe fertigen Prototypen. Das Design könnte sich also noch ein Stück weit verändern, was vor allem bei der Kamera-Kuppel auch so sein dürfte.

Suface Duo 2 mit High-End-Technik

Neben der Hauptkamera soll es eine Linse für Ultraweitwinkel- und eine für Telefotoaufnahmen geben. Der Fingerabdruckleser wird offenbar im Power-Button an der rechten Seite unterkommen und der USB-C-Anschluss steckt dort an der Unterseite. Im Gegensatz zum Vorgänger, das schon bei Release einen veralteten Prozessor an Bord hatte, wird das Surface Duo 2 voraussichtlich mit einem aktuellen Snapdragon 888 inklusive 5G-Modem und NFC-Chip ausgestattet sein.

Galaxy Z Fold 3 wird ein starker Konkurrent

Offen bleibt die Frage nach dem Preis. Das erste Surface Duo wurde von vielen Testern als zu teuer empfunden, andererseits kostet es weniger als die Smartphones mit faltbaren Displays wie das Galaxy Z Fold 2. Das Surface Duo 2 wird es mit dem Galaxy Z Fold 3 aufnehmen müssen und kann es vielleicht preislich herausfordern. Noch gibt es keinen offiziellen Präsentationstermin für das neue Surface Duo, Samsung wird allerdings das Galaxy Z Fold 3 am 11. August vorstellen.