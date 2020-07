Surface Duo steuert in YouTube-Serie den Greenscreen

In der YouTube-Serie "The Shiproom" kommt das Surface Duo zum Einsatz. Moderator Brad Anderson verändert damit den Hintergrund des Videos und sogar die Kleidung von Executive Producer Ben Hawken.

"The Shiproom" ist eine YouTube-Serie von Microsoft. Als Moderator steht der Corporate Vice President of Commercial Management Experiences namens Brad Anderson vor der Kamera. In der Serie spricht er mit Vertretern einiger der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, um zu lernen, wie sie Technologie einsetzen. In einem Ausschnitt der Serie, den MSPowerUser hochgeladen hat (via PhoneArena), nutzt Anderson das noch unveröffentlichte Dual-Screen-Smartphone Surface Duo.

Surface Duo als Greenscreen-Fernbedienung

Das Surface Duo kann nicht nur den Hintergrund der Show verändern, sondern auch die Kleidung des Executive Producers der Show, Ben Hawken. Das klappt sehr gut, wobei Microsoft nicht verrät, welche App zum Einsatz kommt. Die Greenscreen-Steuerung dürfte für die meisten Interessenten am Surface Duo ohnehin kein Anwendungsfall sein. Allerdings ist es sehr interessant, das Gerät in einem neuen Microsoft-Video im Einsatz zu sehen.

Veröffentlichung steht wohl kurz bevor

Das Auftauchen in der YouTube-Serie spricht für einen baldigen Release des innovativen Smartphones. Die US-amerikanische Zertifizierungsbehörde FCC hat das Gerät schon abgesegnet, auch beim Industrieverband Bluetooth Special Interest Group ist es gelistet. Wahrscheinlich dauert es nur noch ein paar Wochen bis zur Veröffentlichung. Konkreter: Das Surface Duo soll angeblich noch vor dem faltbaren Galaxy Z Fold 2 auf den Markt kommen. Das Foldable von Samsung ist laut aktuellem Gerüchtestand für Anfang Oktober geplant.