Surface Headphones 2 und Surface Earbuds kommen bald auf den Markt

Die Over-Ear-Kopfhörer Surface Headphones 2 und die voll kabellosen In-Ears Surface Earbuds sind in Kürze erhältlich. Die Surface Headphones 2 werden zum Release 100 Euro günstiger als die Vorgänger sein, obwohl sie verbessert wurden.

Microsoft hat die Klangqualität der Surface Headphones 2 optimiert. Außerdem soll die Akkulaufzeit von 15 auf 20 Stunden gestiegen sein, wie im offiziellen Windows-Blog zu erfahren ist. Die Kopfhörermuscheln lassen sich zudem nun um 180 Grad drehen, damit sie bequem um den Nacken getragen werden können. Erneut gibt es 13 Noise-Cancelling-Stufen.

Bluetooth 5.0, USB-C und Klinkenanschluss an Bord

Noise Cancelling kann menschliche Stimmen gezielt ruhigstellen oder verstärken. Abgespielte Musik und Videos pausieren, wenn der Nutzer die Kopfhörer absetzt. Neben Bluetooth unterstützen die Surface Headphones 2 eine Verbindung via Klinkenkabel und USB-C. Es gibt physische Power- und Mute-Buttons sowie Knöpfe für die Regulierung der Lautstärke. Über das Touchfeld lassen sich zum Beispiel Titel überspringen und Anrufe annehmen.

Das Aufladen soll zwei Stunden dauern, fünf Minuten reichen für eine Stunde Wiedergabe. Wie Microsoft den Sound verbessern konnte, ist unklar. Vielleicht bezieht sich das auf die Unterstützung von Bluetooth 5.0 mit aptX, während der Vorgänger nur Bluetooth 4.2 ohne aptX bot, wie heise.de mit Bezug auf die Bluetooth-Zertifizierung schreibt. Der aptX-Codec ermöglicht eine Übertragung in höherer Qualität.

Surface Buds mit aptX und langer Laufzeit

Die Akkulaufzeit der Surface Earbuds soll gute acht Stunden betragen, das Ladecase sorgt für weitere zwei Ladungen der völlig kabellosen In-Ears. Wie bei den Surface Headphones 2 können sich die Nutzer bei den Surface Earsbuds via Office-Paket Mails vorlesen lassen und Texte für Word, Outlook und PowerPoint diktieren. Die In-Ears bieten zudem ebenfalls aptX für eine bessere Klangqualität, aber verzichten auf Noise Cancelling.

Die Surface Headphones 2 erscheinen am 5. Juli in Hellgrau und Mattschwarz für 280 Euro. Die Surface Earbuds kommen am 12. Mai für 220 Euro auf den Markt.