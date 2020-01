Surface Neo & Duo: So stellt sich Microsoft Dual-Screen-Apps vor

Das Surface Duo alias Surface Phone und das Windows-Tablet Surface Neo setzen auf zwei Displays. Microsoft hat nun das Software-Entwicklungskit (SDK) sowie Erläuterungen für Entwickler veröffentlicht. Daraus geht hervor, wie sich Microsoft die Funktionsweise von Apps für zwei Bildschirme vorstellt. Und jemand hat gleich ein Video dazu gebastelt.

Zunächst hat Zac Bowden, der Chefredakteur von Windows Central, ein Video über die Dual-Screen-Apps des Surface Duo angefertigt. Es ist in einen Tweet eingebunden und zeigt die Multitasking-Vorzüge der beiden Displays. Bowden weist außerdem darauf hin, dass der neue Edge-Browser und Outlook zwei Bildschirme unterstützen. Edge erweitert Websites auf die beiden Displays, während Outlook links die neuen E-Mails anzeigt und rechts die jeweils geöffnete E-Mail darstellt.

Im Anschluss hat Jonas Daehnert alias "PhoneDesigner" das Video von Zac Bowden auf einem Konzeptbild des Surface Duo laufen lassen. So erhalten die Interessenten einen guten Eindruck, wie Android-Apps auf dem Dual-Screen-Gerät aussehen könnten.

Apps mit verschiedenen Darstellungsoptionen

Apps für Windows 10X auf dem Surface Neo funktionieren ähnlich. Sie können einen Screen nutzen, die beiden Displays als Fenster mit unterschiedlichen Inhalten einsetzen oder sich auf beide Bildschirme erstrecken. Anwendungen sollen nicht nur horizontal funktionieren, sondern auch, wenn der Nutzer das Windows-Tablet hochkant hält.

Empfehlungen des Autors: Tech Das Surface Duo ist die Zukunft – nicht das Galaxy Fold Tech Dual-Screen-Geräte wie das Surface Neo sind eine geniale Innovation

In Microsofts Unterlagen für Entwickler (via Notebookcheck) finden sich verschiedene Einsatzmöglichkeiten für den zweiten Bildschirm. So könnte er etwa als Controller für ein Spiel dienen oder die Timeline eines Videoschnitt-Programms anzeigen. Auf jeden Fall sollen Apps für Surface Neo und Duo verschiedene Eingabemethoden unterstützen, neben der Bluetooth-Tastatur auch die Bildschirm-Tastatur sowie den Eingabestift Surface Pen.