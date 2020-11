Surface Pro 8 & Surface Laptop 4 erstmals zertifiziert

Der Surface Laptop 4 und das Windows-Tablet Surface Pro 8 von Microsoft wurden von einer ersten Behörde zertifiziert. Das bedeutet für gewöhnlich, dass es bis zur offiziellen Ankündigung nicht mehr lange dauert. Es gibt sogar erste Bilder der Geräte.

Die neuen Surface-Geräte orientieren sich am Design ihrer Vorgänger, das zeigen die von der südkoreanischen Behörde Korean Agency for Technology and Standards veröffentlichten Fotos. Der Nutzer Cozyplanes hat die Bilder via Twitter geteilt und so auf die Aufnahmen aufmerksam gemacht, schreibt Windows Central.

Kein neues Design

Die Oberfläche des Surface Laptop 4 ist auf den Fotos schwarz, es handelt sich um den Microsoft-typischen Metallblock mit abgerundeten Kanten und silbernem Surface-Logo in der Mitte. Das Surface Pro 8 ähnelt ebenso dem Vorgänger, scheint also nicht dünner geworden zu sein wie das Surface Pro X. Das Bild zeigt das Windows-Tablet in weißer Farbe.

Ankündigung voraussichtlich im Januar

Das Surface Pro 8 war zuvor schon als Prototyp bei Ebay aufgetaucht, so Notebookcheck. Die Bilder dieses Prototyps bestätigen, dass sich am Design nichts verändert hat. Im Inneren soll allerdings ein neuer Intel-Chip werkeln, in der Top-Konfiguration ein Intel Core i7-1165G7 mit Iris-Xe-Grafik. Den neuen Surface Laptop soll es wieder optional mit einem AMD-Ryzen-Chip geben, wie Zac Bowden von Windows Central vermeldet.

Die offizielle Ankündigung der neuen Surface-Geräte wird für den Januar erwartet. Es gibt aber noch keine Informationen von Microsoft zum Stand der Dinge.