TCL zeigt faltbares 10-Zoll-Tablet als Prototyp

2020 könnte das Jahr faltbarer Geräte werden – ein interessantes Konzept hat Hersteller TCL mit seinem faltbaren Tablet jetzt vorgestellt. Das Besondere daran: es besitzt gleich zwei Scharniere.

Der neue Prototyp sei das Ergebnis von Experimenten mit faltbaren Displays, schreibt Engadget. TCL nennt das Konzept "Tri-Fold-Tablet", obwohl es sich mit seinen zwei Scharnieren nicht dreimal, sondern nur zweimal falten lässt. Dafür ist das faltbare Tablet in drei Bereiche eingeteilt.

Der 10 Zoll große 3K-Bildschirm lässt sich so im Handumdrehen in ein Smartphone mit 6,65 Zoll Bildschirmdiagonale mit einem Seitenverhältnis von 20,8:9 umwandeln. Während sich ein Display nach innen falten lässt, wölbt sich der andere Screen um das andere Scharnier. Zusammengefaltet soll das faltbare Tablet deutlich dicker ausfallen als etwa das Galaxy S20 Ultra – ebenfalls nicht gerade als kompakter Vertreter bekannt.

Die Vorteile des faltbaren Tablets

Punkten soll der große Screen etwa mit der Möglichkeit, gleich drei Apps gleichzeitig nebeneinander anzeigen zu lassen, was bei der Präsentation auch besonders hervorgehoben wurde. Ein anderes Anwendungsszenario klingt ebenso interessant: So könnte bei einer Foto-App ein Drittel für Bearbeitungswerkzeuge genutzt werden, während das Bild selbst auf den übrigen Flächen dargestellt wird. Der Bildschirm ließe sich auf zwei Apps aufteilen, deren Größe individuell nach Bedarf eingestellt wird. So könnte in einem kleinen Fenster eine Messaging-App aktiv sein und im größeren Bereich eine Tabellenkalkulation.

Zumindest in dieser Form dürfte das faltbare Tablet von TCL aber wohl kaum das Licht der Welt erblicken, da es sich lediglich um ein Konzept handelt. Es bleibt spannend zu sehen, ob der Hersteller demnächst mit einer marktreifen Version nachlegen wird.