Test-Übersicht: So schneiden iPhone 12 & iPhone 12 Pro ab

Wenige Tage vor dem Release von iPhone 12 und iPhone 12 Pro sind die ersten Tests der neuen Apple-Smartphones da. Es gibt Lob für Features wie 5G, das MagSafe-Zubehör und das OLED-Display – aber auch ein paar Kritikpunkte.

Am Dienstag um 15 Uhr ist das Embargo für Tests des iPhone 12 und iPhone 12 Pro gefallen. Vor dem Release am Freitag, dem 23. Oktober können sich interessierte Käufer also informieren, ob die neuen Apple-Geräte lohnenswert sind. Hier ein Überblick über die Tests der wichtigsten US-Tech-Webseiten.

iPhone 12 & 12 Pro: So urteilen US-Webseiten

The Verge hat dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro jeweils einen eigenen Test gewidmet. Beim Standard-iPhone loben die Kollegen die gute Kamera, das elegante Design, das neue MagSafe-Zubehör und den Sprung auf das OLED-Display. Kritik gibt es allerdings für die noch eingeschränkten Möglichkeiten von 5G, den kleineren Akku und den Preis. Das iPhone 12 Pro bekommt im Test Pluspunkte für seine exzellente Kamera, die tolle Performance dank des Chips A14 Bionic und die neuen Dolby-Vision-Videos. Schlecht sei hingegen auch hier die geringere Akkulaufzeit. Insgesamt, so das Fazit von The Verge, lohne sich der Aufpreis gegenüber dem iPhone 12 beim Pro-Modell nicht.

iPhone 12: 9 von 10 Punkte bei The Verge

iPhone 12 Pro: 9 von 10 Punkte bei The Verge

TechCrunch hat sich in einem Vergleichstest mit dem iPhone 12 und 12 Pro beschäftigt. Die Tester loben ebenfalls das Design der neuen Apple-Smartphones, die Performance und die Kameras. Die meisten Käufer würden mit dem normalen iPhone 12 vollkommen zufrieden sein. Lediglich für Nutzer, die oft mit einem Teleobjektiv fotografieren möchten, lohne sich ein Upgrade auf das iPhone 12 Pro.

CNET hat das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro ebenfalls einem gemeinsamen Test unterzogen. Das Standard-iPhone kann bei den Kollegen vor allem mit seinem Design, dem 5G-Support, den guten Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen und dem MagSafe-Zubehör punkten. Kritik gibt es hier für den zu hohen Preis und die 64-GB-Speicher als Einstiegsvariante. Das iPhone 12 Pro hingegen wird für sein Premium-Finish, den schnellen Autofokus, die Verarbeitungsqualität und die Performance gelobt. Minuspunkte sind hier die geringen Unterschiede zum normalen iPhone 12.

iPhone 12: 9,2 von 10 Punkte bei CNET

iPhone 12 Pro: 9,3 von Punkte bei CNET

Mashable bezeichnet das iPhone 12 und iPhone 12 Pro in seinem Vergleichstest als sehr gute Smartphones mit tollem Design, starker Performance und dünnen Displayrändern. Enttäuschend sei der fehlende 120-Hertz-Screen. Die neuen iPhones seien großartige Geräte, würden allerdings zu wenig Upgrades gegenüber den Vorgängern bieten.