Time kürt die besten Gadgets des Jahrzehnts

Das US-amerikanische Time-Magazin hat zum Abschluss der Dekade die besten Tech-Gadgets des Jahrzehnts gekürt. Welche Produkte waren aus Sicht der Redaktion besonders einflussreich?

Das Time-Magazin ist bekannt für seine Bestenlisten und die Auszeichnungen für besonders einflussreiche Personen oder Künstler einer bestimmten Epoche. Nun hat die Redaktion auch die besten Tech-Produkte des Jahrzehnts gekürt und in eine Liste gepackt. Laut Time ging es dabei nicht vornehmlich um Bekanntheit und Verkaufserfolg, sondern vielmehr um den Einfluss, den bestimmte Gadgets auf die Entwicklung der ganzen Industrie hatten.

Der Xbox Adaptive Controller schafft es in die Liste

Ein gutes Beispiel dafür ist der Xbox Adaptive Controller aus dem Jahr 2018. Viele Gamer haben von diesem Gadget wahrscheinlich noch nie etwas gehört. Aus Sicht der Time erlaube es dieses Gamepad aber erstmals auch vielen Menschen mit körperlichen Behinderungen, Videospiele zu spielen. Aus diesem Grund hat es der Adaptive Controller auch in die Top-10-Liste geschafft.

Geräte, die eine ganze Industrie beflügelt haben

Nicht fehlen darf natürlich das iPad, das 2010 den Grundstein für die Geräteklasse der Tablets legte. Auch die Apple Watch und die AirPods haben es aus ähnlichen Gründen in die Liste geschafft, ebenso wie der Amazon Echo oder die DJI Phantom. All diese Produkte stehen laut Time nicht nur für sich selbst, sondern als Vertreter einer jeweils ganzen Kategorie.

Den Google Chromecast lobt die Redaktion, weil er es geschafft hat, Streaming mit seinem Kampfpreis von unter 40 Euro wirklich massentauglich zu machen. In ähnlicher Weise spielte auch der Raspberry Pie eine Rolle im vergangenen Jahrzehnt.

Abgerundet wird die Liste von der Nintendo Switch als erster echter Hybrid-Konsole. Und dann wäre da noch ein Produkt, das so gar nicht in die Kategorie "Gadget" fallen mag. Das Tesla Model S, das schon 2012 einen Ausblick darauf gab, wie elektrisch betriebene PKW in Zukunft aussehen können.