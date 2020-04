Tuned: Facebook startet neuen Messenger für Paare

Facebook versucht sich mal wieder an einer App für eine ganz spezielle Zielgruppe. Der neue Messenger Tuned richtet sich explizit an Pärchen.

Wie The Information berichtet, wurde die App still und heimlich am Mittwoch gestartet. Tuned gibt Paaren die Möglichkeit, ganz privat Nachrichten, Notizen und Musik auszutauschen. Zudem können die Partner gemeinsam in ein "digitales Sammelalbum" schreiben und einen persönlichen Kalender mit den wichtigsten Ereignissen der Partnerschaft pflegen. Die App wurde vom New Product Experimentation Team (NPE) entwickelt, eine Entwicklergruppe innerhalb von Facebook, die im vergangenen Jahr gegründet wurde.

In der App-Beschreibung heißt es über Tuned: "Ein privater Raum, in dem Sie und Ihr Lebensgefährte nur Sie selbst sein können. Mit Tuned können Sie so schnulzig, schrullig und albern sein, wie Sie es auch im echten Leben sind, selbst wenn Sie getrennt sind. Drücken Sie Ihre Liebe kreativ aus, teilen Sie Ihre Stimmung, tauschen Sie Musik aus und erstellen Sie ein digitales Sammelalbum Ihrer besonderen Momente."

Bislang nur in Nordamerika verfügbar

Die kostenlose App ist aktuell nur für iPhone und iPad verfügbar – und das auch nur in den USA und Kanada. Ob und wann Tuned auch in Deutschland erscheint, ist unklar. Auch über eine Android-Version ist bislang nichts bekannt. Für die Nutzung der App wird eine Telefonnummer benötigt, ein Facebook-Account ist hingegen nicht notwendig. Allerdings darf Facebook Informationen aus Tuned für Werbezwecke auswerten.

Facebook experimentiert gerne

Es ist nicht das erste Mal, dass Facebook eine experimentelle App veröffentlicht. In der Vergangenheit versuchte sich das soziale Netzwerk immer wieder an Anwendungen mit sehr speziellen Funktionen wie beispielsweise Lifestage oder Hobbi – nicht immer mit durchschlagendem Erfolg.