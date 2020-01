TURN ON 1/20: Wir starten mit einem ganz neuen Magazin durch!

Heute ist es endlich so weit: Wer durch einen der rund 150 SATURN-Märkte schlendert, dürfte dort über unsere neue Ausgabe des TURN ON Print-Magazins stolpern. Was auch ein gutes Stichwort ist – denn wer unser Heft kennt, wird sich wahrscheinlich über die neue Aufmachung wundern.

In den vergangenen Wochen haben wir fleißig daran gearbeitet, den Look und die Struktur des Magazins grundlegend neu zu gestalten. Das bedeutet unter anderem, dass sich die von der Webseite bekannten Themenbereiche Tech, Primetime, Play und Smart Living auch konsequent durch jede Ausgabe ziehen. Mit Ersteindrücken zu Produkten, Kaufberatungen, Interviews oder auch Reportagen mit Blicken hinter die Kulissen.

Hast Du Feedback? Schreib uns gerne unten in die Kommentare, was Dir am neuen Magazin gefällt oder was Dich stört.

Wer sich direkt einen Einblick verschaffen möchte, kann hier durch das E-Paper der neuen Ausgabe blättern. In gedruckter Form kannst Du das Magazin kostenlos in allen deutschen SATURN-Märkte mitnehmen, wo alle zwei Monate die jeweils neueste Ausgabe ausliegen wird.

TURN ON 1/20 – unter anderem mit diesen Themen

©TURN ON 2020 fullscreen Für unsere Titelgeschichte hat Gregor geprüft, wie gut Noise Cancelling im Alltag funktioniert.

HÖR DOCH MAL!

Rock, Hip-Hop oder Klassik – und das zu Hause, in Bus oder Bahn, im Job und beim Sport: Mit Kopfhörern genießen wir unsere Lieblingsmusik überall. Das eine Modell für alles gibt es aber nicht. In der Titelgeschichte erklärt Gregor, wie gut Noise Cancelling funktioniert, und nennt die wichtigsten Fakten für den Kopfhörer-Kauf.

Der Startschuss für 5G ist gefallen. Klar, der neue Mobilfunkstandard bringt superschnelles Internet auf Smartphone und Notebook. Das ist aber bei Weitem nicht alles: Erst 5G ermöglicht Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren, vernetzte Maschinen und Telemedizin. Was bedeutet der neue Datenturbo für unseren Alltag? Dieser Frage ist Alex einmal nachgegangen.

Christin war bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) mit Sitz in Wiesbaden zu Besuch und hat sich dort einmal umgehört, nach welchen Kriterien Filme, Serien und Trailer eigentlich eingestuft werden. In dem Zuge konnte sie auch einmal in dem Kino-Saal Platz nehmen, in dem die Prüfer sich alle Medieninhalte anschauen.

Zähneputzen ist gut, richtig Zähneputzen ist besser! Dabei kommt es auch auf die Zahnbürste an. Denn neben den klassischen Bürsten gibt es heute auch zunehmend technisch ausgefeilte Modelle – ob mit Ultraschall, Rotation oder direkt mit App. In ihrem Artikel erklärt Jutta, was die Unterschiede sind und wer sich welches Modell einmal genauer anschauen sollte.

Das sind nur einige der vielen Themen, zu denen ihr hilfreiche Infos, praktische Übersichten oder unterhaltsame Einblicke erhaltet. Wer genauer hinschaut, wird auch bemerken, dass es etwas Cooles zu gewinnen gibt. Also Augen auf!

Noch mehr begleitende Online-Reportagen

Natürlich gibt es neben dem gedruckten TURN ON Magazin noch andere Kanäle, auf denen wir Dir spannende Inhalte bieten – etwa unsere Webseite, natürlich, oder unseren YouTube-Kanal. Von dieser Vielfalt möchten wir künftig noch stärker Gebrauch machen. So findest Du in der aktuellen Magazin-Ausgabe beispielsweise Wolfs Artikel zum Retro-Club in Hamburg, in dem Besucher auf rund 100 Quadratmetern mehr als 50.000 Videospiele aus vergangenen Jahrzehnten zocken können. Über den Text hinaus gibt es auf unserem YouTube-Kanal aber auch noch eine Video-Reportage, in der Wolf ein Interview mit den Inhabern führt und zusammen mit David und Meru einige Klassiker zockt.