TURN ON Magazin 03/2020: Urlaub im Kopf

Heute ist es wieder so weit! Wer durch einen der rund 150 SATURN Märkte schlendert, kann sich das neue TURN ON Magazin schnappen. In Ausgabe 03 Juli/August geht es unter anderem um Virtual Reality, Drohnen und Hautpflege.

Wer sich direkt einen Einblick verschaffen möchte, kann hier durch das E-Paper der neuen Ausgabe blättern. In gedruckter Form kannst Du das Magazin kostenlos in allen deutschen SATURN Märkten mitnehmen, in denen alle zwei Monate die jeweils neue Ausgabe ausliegt.

Hast Du Feedback? Dann schreib uns gern unten in die Kommentare, was Dir am neuen Magazin gefällt oder was noch besser werden kann!

TURN ON 03/2020: Das sind die Themen

Deine Haut. Es ist Sommer, endlich können wir wieder mehr Haut zeigen! Wir erklären alles Wichtige zum Super-Organ und geben einen Überblick über die gängigsten Methoden zur Haarentfernung.

