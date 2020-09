TURN ON Magazin 04/2020: Fernseher mit Superkräften

Heute ist es wieder so weit! Wer durch einen der rund 150 SATURN Märkte schlendert, kann sich das neue TURN ON Magazin schnappen. In Ausgabe 04 September/Oktober geht es unter anderem um super scharfe Fernseher, Tipps für den Kühlschrank-Kauf und um Film-Genie Christopher Nolan – anlässlich seines 50. Geburtstags.

Wer sich direkt einen Einblick verschaffen möchte, kann hier durch das E-Paper der neuen Ausgabe blättern. In gedruckter Form kannst Du das Magazin kostenlos in allen deutschen SATURN Märkten mitnehmen, in denen alle zwei Monate die jeweils neue Ausgabe ausliegt.

Hast Du Feedback? Dann schreib uns gern unten in die Kommentare, was Dir am neuen Magazin gefällt oder was noch besser werden kann!

TURN ON 04/2020: Das sind die Themen

Fernseher. Der Herbst naht. Das bedeutet wieder mehr gemütliche Stunden vor dem Fernseher. Wir erläutern neue TV-Technologien und worauf es beim Kauf eines neuen Geräts ankommt.

XPERION - Die SATURN E-Arena. In Köln entsteht derzeit ein wahres Mekka für Gaming-Fans, das seinesgleichen sucht. Was es mit diesem mutigen und einmaligen Experiment auf sich hat, verrät unsere Hintergrundgeschichte zum XPERION-Markt in Köln.

Christopher Nolan. Passend zum 50. Geburtstags des Kult-Regisseurs ("Inception") blicken wir zurück auf sein bisheriges Wirken und entschlüsseln, was seine Filme so besonders macht.

Passend zum 50. Geburtstags des Kult-Regisseurs ("Inception") blicken wir zurück auf sein bisheriges Wirken und entschlüsseln, was seine Filme so besonders macht. Kühlschrank-Trends. Jeder hat einen Kühlschrank, nur selten ist er tatsächlich aufregend. Das ändert sich gerade: Eine neue Generation schickt sich an, den Alltag mit smarten Features zu erleichtern. Wir werfen einen Blick auf die neuesten Trends im Kühlbereich.