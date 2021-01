Und Action! Werde zum Hauptdarsteller mit der Galaxy S21-Serie 5G

Willst Du auch einmal im Rampenlicht stehen? Dann schnapp Dir das Galaxy S21 5G und werde kreativ! Was Du mit der Kamera des neuen Samsung-Flaggschiffs alles anstellen kannst, zeigt Dir Alex in einem spannenden Action-Thriller, der mit einem Samsung Galaxy gedreht wurde. Ob er unbeschadet aus der Sache rauskam? Siehe selbst ...

Es ist dunkel, es ist spät – 21.40 Uhr, um genau zu sein. Agent Alex sitzt in seinem spärlich beleuchteten Büro mit Blick über die Kölner Skyline und markiert Punkte auf einem Stadtplan, als sein Telefon klingelt ... "Es ist so weit. Starten Sie die Operation 'Prototyp'", sagt eine düster klingende Stimme am anderen Ende. "Der Prototyp muss pünktlich ankommen! Unser Schicksal liegt in Ihren Händen."

Wer ist der Mann am Telefon? Um welchen Prototypen geht es? Und wird Alex es mit seinem Team schaffen, das geheimnisvolle Gerät rechtzeitig an seinen Bestimmungsort zu bringen? Im sechsminütigen Actionfilm von SATURN und Samsung erfährst Du erst einmal das Wichtigste – ob Alex unbeschadet aus der Sache herauskommt.

fullscreen Alex erwartet eine wertvolle Lieferung – ob sie rechtzeitig ankommt? Bild: © TakeTV 2021 fullscreen Sein Team gibt alles: in der Luft, ... Bild: © TakeTV 2021 fullscreen ... auf dem Motorrad ... Bild: © TakeTV 2021 fullscreen ... und zu Fuß! Bild: © TakeTV 2021

Alex' wertvolle Ware: Die neue Galaxy S21-Serie 5G

Wenn Du auf die Timings im Video achtest, bekommst Du eine Idee, welchen wertvollen Prototypen Alex transportieren soll. Am Abend des 13. Januar bekommt er den Anruf, am Vormittag des 14. Januar startet die Operation. Damit wird klar, um welches Gerät es sich handelt: An diesem Tag wird die neue Galaxy S21-Serie 5G vorgestellt! Und SATURN hatte die Präsentation mit einem Livestream aus dem XPERION in Köln begleitet – moderiert von unserem TURN ON Moderator Alex, der einen Blick auf die neuen Modelle werfen konnte.

Wie Du dem Film anmerkst, hat Alex keine Kosten und Mühen – vor allem Mühen – gescheut, um das Smartphone rechtzeitig zur Vorstellung ins XPERION in Köln zu bringen. So viel Einsatz sollte belohnt werden! Vielleicht findest Du dabei auch Inspiration, wie Du zum Hauptdarsteller Deiner eigenen Actionfilme wirst. Denn wie Du schon am Anfang des Videos erfahren hast, wurde der gesamte Film mit dem Samsung Galaxy gedreht.

Das kann das neue Smartphone-Flaggschiff

fullscreen Die Kamera der neuen Galaxy S21-Serie 5G hebt sich bei allen drei Varianten optisch vom Rest der Rückseite ab. Bild: © Samsung 2021

Das neueste Samsung Galaxy erscheint in drei Varianten: als Galaxy S21 5G mit 15,84 cm / 6,2 Zoll großem Display, als Galaxy S21+ 5G mit 16,95 cm / 6,7 Zoll großem Display und als Galaxy S21 Ultra mit 17,30 cm / 6,8-Zoll-Bildschirm. Die Angabe der Bildschirmdiagonale ist im vollen Rechteck und ohne Berücksichtigung der abgerundeten Ecken bemessen. Der tatsächlich nutzbare Bildschirmbereich ist durch die abgerundeten Ecken sowie den Bereich der Frontkamera verringert. Alle Varianten bieten ein 5G-Modem und besitzen ein nahezu randloses Infinity-O-Display mit kleinem rundem Ausschnitt für die Selfie-Cam.

Zu den Highlights des neuen Samsung-Flaggschiffs zählt definitiv die Hauptkamera, wie der Actionfilm mit Alex beweist. Selbst unter schwierigsten Lichtverhältnissen entstehen Aufnahmen, die es ins Kino schaffen könnten. Schnelle Bewegungen, wenig Licht – und vor allem die Kombi aus beidem – stellen jede Kamera vor Herausforderungen.

Die S21 5G-Modelle filmen maximal in 8K-Auflösung bei 24 fps. Die Standardversion und das Plus-Modell besitzen beide eine Triple-Kamera mit zwei 12 MP-Linsen für Weitwinkel- und Ultra-Weitwinkelaufnahmen sowie eine 64 MP-Telelinse. Das Galaxy S21 5G Ultra kommt sogar mit einer Quad-Kamera daher. Diese setzt sich aus zwei Telelinsen mit jeweils 10 Megapixeln, einer 12 MP-Ultraweitwinkellinse sowie einer Weitwinkellinse mit stolzen 108 Megapixeln zusammen.

fullscreen Alex hat mit dem Galaxy einen Actionfilm gedreht. Bild: © TakeTV 2021 fullscreen Die Kamera des Smartphones wurde dabei auf die Probe gestellt. Bild: © TakeTV 2021 fullscreen Schwierige Lichtverhältnisse, schnelle Bewegungen, ... Bild: © TakeTV 2021 fullscreen ... Wind und Wetter machen dem Smartphone nichts aus. Bild: © TakeTV 2021 fullscreen Werde auch Du kreativ mit dem Galaxy S21 5G! Bild: © TakeTV 2021

Ob Du die Kameras nutzt, um Deinen eigenen Actionfilm zu drehen, Porträtaufnahmen zu knipsen, Selfies mit Freunden auszutauschen oder Vlogs zu filmen, bleibt Dir überlassen. Die neue Galaxy S21-Serie 5G macht alles mit. Jetzt musst Du nur noch kreativ werden!