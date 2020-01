USA: Neuer Gesetzesentwurf könnte Emojis auf Nummernschildern erlauben

Im US-Bundesstaat Vermont wurde kürzlich ein Gesetzesentwurf eingereicht, der Emojis auf Nummernschildern von Fahrzeugen erlauben soll. Die Auswahl der Emojis soll aber begrenzt und nur in Kombination von Buchstaben und Ziffern möglich sein.

Wie Engadget berichtet, hat die Demokratin Rebecca White den Entwurf in Vermont eingereicht und hofft darauf, dass ihm zugestimmt wird. Sollte er durchkommen, dürften Fahrzeughalter für ihr Nummernschild aus einem von sechs erlaubten Emojis wählen, das dann zusätzlich zur Kombination aus Buchstaben und Zahlen auf ihrem Kennzeichen erscheint. Die Möglichkeit, ein Nummernschild komplett mit den Piktogrammen zu versehen, gibt es also nicht.

In Australien sind Emojis auf Nummernschildern nichts Neues

Wird der Gesetzesentwurf angenommen, wäre Vermont der erste Bundesstaat in den USA, in dem Emojis auf dem Nummernschild erlaubt sind – aber nicht der erste der Welt. Denn in Queenslands, Australien, sollen die lustigen Gesichter bereits seit letztem Jahr erlaubt sein. Australier können ihre Nummernschilder mit einem von fünf verfügbaren Emojis aufhübschen, darunter das LOL-Emoji, das Augenzwinker-Emoji, das Sonnenbrillen-Emoji, das Herzaugen-Emoji und das lachende Emoji.

Für den Spaß müssen die Australier aber ganz schön tief in die Tasche greifen. Das Hinzufügen eines Emojis auf dem Nummernschild kostet umgerechnet knapp 300 Euro, wenn das Kennzeichen neu beantragt wird. Soll ein bestehendes Nummernschild um ein Emoji erweitert werden, beträgt der Preis immerhin nur 100 Euro.

Eine Nummer kleiner: Emojis auf AirPods

Wer total auf Emojis steht, aber nicht zufällig in Vermont oder Queensland lebt, kann sich die Piktogramme aber mittlerweile auch auf andere Alltagsgegenstände hinzufügen lassen. So verkündete Apple beispielsweise kürzlich, dass nun auch auf die Ladecases der AirPods Emojis eingraviert werden können und das sogar völlig kostenlos.