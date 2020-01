USA planen eine Ausweitung des Handelsbanns gegen Huawei

Der Huawei-Gründer Ren Zhengfei hatte schon geahnt, dass es die USA dem chinesischen Hersteller in diesem Jahr nicht leichter machen werden und anscheinend hat er damit recht. Denn laut des US-Wirtschaftsministers Wilbur Ross soll der Handelsbann gegen Huawei sogar noch verschärft werden.

Bezüglich der neuen Maßnahmen der USA gegen Huawei kommentierte Ross gegenüber Bloomberg: "Es sind laufende Arbeiten, die in naher Zukunft umgesetzt werden". Welche neue Maßnahmen die USA gegen Huawei treffen wollen, erzählte der Wirtschaftsminister noch nicht, wie Android Authority berichtet.

USA werden wohl Ausnahmeregelungen für den Export erschweren

Offiziell ist zwar noch nicht bekannt, was die USA als nächstes gegen Huawei planen, der Nachrichtendienst Bloomberg hat aber bereits eine Vermutung. Laut Bloombergs Quellen ist es sehr wahrscheinlich, dass das Handelsministerium die Schwelle für Ausnahmeregelungen bezüglich des Exports von Produkten anhebt.

Im Klartext: Für Exporteure soll es noch schwieriger werden, Huawei mit Produkten zu beliefern. Es wird angenommen, dass US-Firmen Huawei derzeit nur dann mit Produkten und Teilen beliefern dürfen, wenn 75 Prozent oder mehr der Arbeit an den Produkten außerhalb der USA verrichtet wird. Nun könnte das Handelsministerium diese Grenze auf 90 Prozent anheben. Da wäre es für Huawei fast schon sinnvoller, direkt die Rohstoffe für die Herstellung zu importieren statt Komponenten, die lediglich zu 10 Prozent fertiggestellt sind.

Es könnte noch eine weitere Verordnung drohen

Damit aber noch nicht genug. Möglicherweise könnten die USA mit einem neuen Gesetz Huawei noch weiter einschränken. Dies soll Produkte und Komponenten betreffen, die in den USA entwickelt, aber an anderer Stelle hergestellt wurden. Mehr ist dazu bisher nicht bekannt.

Der Huawei-Gründer sagte in dieser Woche, dass der chinesische Hersteller auch weitere Angriffe der USA in diesem Jahr überleben werde. Dennoch könnte 2020 für Huawei eines der schwersten Jahre in der Geschichte werden.