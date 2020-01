Verwirrung um iPhone SE 2 und neues 5,4-Zoll-Modell im iPhone-8-Design

Verwirrung um das iPhone SE 2: Jetzt ist plötzlich die Rede von einem weiteren iPhone mit 5,4-Zoll-Bildschirm in der Optik eines iPhone, aber mit neuer Technik wie Face ID. Was steckt dahinter?

Der neue Bericht kommt vom bekannten japanischen Blog Mac Otakara, schreibt 9toMac. Demnach arbeite Apple an einer neuen Version des iPhone 8, will man vergangene Woche in Gesprächen mit Apple-Zulieferern auf der Unterhaltungselektronikmesse CES 2020 in Las Vegas erfahren haben. Dieses Modell soll angeblich neben dem iPhone SE 2 mit Touch ID existieren, das im Frühjahr erwartet wird. Die Kamera des 5,4-Zoll-Smartphones soll deutlich größer ausfallen als noch beim iPhone 8. Statt einer sollen gleich zwei Linsen in horizontaler Ausrichtung verbaut sein.

iPhone-8-Nachfolger mit Face-ID?

Zudem soll der mutmaßliche iPhone-8-Nachfolger eine TrueDepth-Kamera an Bord haben und somit die Gesichtserkennung Face ID unterstützen. Die Notch, welche die Sensoren beherbergt, werde sich größentechnisch zwischen der Kerbe des iPhone XS und der der neuen iPhone-11-Modelle bewegen, heißt es. Die Gerüchte sind jedoch mit Vorsicht zu genießen.

Es verwundert, dass Mac Otakara von einem iPhone-8-Design spricht, während andere Branchenbeobachter und Analysten genau das vom neuen iPhone SE (oder auch iPhone 9) erwarten. Möglich, dass hier die Gerüchte über das kommende Line-up von Apple schlicht vermischt wurden. Wahrscheinlicher dürfte der Blog gemeint haben, dass das neue 5,4-Zoll-Modell einen ähnlichen Formfaktor wie das iPhone 8 haben wird, jedoch die derzeitige Designsprache von Apple aufgreift.

Das mögliche iPhone-Line-up 2020