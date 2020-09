Video zeigt angeblich die Gehäuserückseite des iPhone 12 Pro

Derzeit deuten viele Zeichen darauf hin, dass Apple die neuen iPhone-12-Modelle im Oktober vorstellen wird. Konzepte und Dummys der Geräte haben wir schon eine ganze Menge gesehen. Nun ist ein kurzes Video aufgetaucht, das angeblich die Gehäuserückseite des 6,1 Zoll großen iPhone 12 Pro zeigt.

Der Nutzer EverythingApplePro hat auf Twitter ein fünfsekündiges Video veröffentlicht, das die Rückseite des 6,1 Zoll großen iPhone 12 Pro von allen Seiten zeigen soll. Auf der Rückseite sehen wir die Abdeckung der drei Kameras. Interessant ist, dass sich dort zusätzlich zur Aussparung für den LED-Blitz noch eine weitere Aussparung befindet. Diese ist wahrscheinlich für den LiDAR-Scanner vorgesehen.

Das ist ein wenig überraschend, denn Gerüchten zufolge soll eigentlich nur das 6,7 Zoll große iPhone 12 Pro den Scanner erhalten. Sollte es sich in dem Video um eine echte Gehäusehülle handeln, können wir nun davon ausgehen, dass auch das 6,1 Zoll große Pro-Modell des iPhone 12 mit einem LiDAR-Scanner kommt.

Video zeigt flache Metallkanten des iPhone 12

Das Video gewährt auch einen kurzen Blick auf die flachen Metallkanten des iPhone 12. Diese erinnern ein wenig an das Design des iPhone 4. Außerdem ist auch der neue SIM-Steckplatz zu sehen. Dieser befindet sich bei den neuen iPhones auf der linken Seite unter den Lautstärkereglern. Im rechten Rand befindet sich eine weitere Aussparung, deren Funktion noch nicht bekannt ist. Die Webseite 9to5Mac vermutet, dass sie in irgendeiner Weise mit der 5G-Antenne in Verbindung steht.