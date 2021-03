Wave for Work: Smarter Ring für die Arbeit im Home-Office

Das isländische Unternehmen Genki Instruments stellt mit dem Ring Wave for Work ein neues Gadget für das Home-Office vor. Mit ihm lassen sich Programme am Computer ganz einfach per Handbewegung steuern.

Wave for Work ist ein Fingerring, mit dem Nutzer klassische Home-Office-Anwendungen wie Zoom oder PowerPoint dirigieren können. Er erkennt Gesten, über die sich bestimmte Aktionen am Mac oder PC auslösen lassen. Außerdem besitzt Wave for Work eine Bedienoberfläche mit drei Buttons und ein LED-Display, das Symbole für die ausgelösten Aktionen anzeigt.

Der Ring Wave for Work bietet ein kleines Display und drei belegbare Tasten.

Ring unterstützt im Home-Office

Die Vorteile des Rings werden am Beispiel der Videokonferenz deutlich. Mit dem oberen Button kann der Nutzer hierbei virtuell die Hand heben, der mittlere Knopf schaltet das Mikrofon des Rechners stumm und die untere Taste gibt es wieder frei. Ring und Rechner sind dabei per Bluetooth miteinander verbunden.

Mit Wave for Work wollen die Entwickler die Arbeit im Home-Office smarter gestalten.

Solche Aktionen lassen sich über eine Software für Windows und macOS festlegen. Das Programm bietet mehrere Voreinstellungen beispielsweise für Videokonferenzen, Präsentationen, die Musikwiedergabe oder andere Anwendungen an. Jede Aktion lässt sich mit einer Taste und Handbewegung versehen. Der Nutzer kann auch einzelne Tasten der Tastatur auf die Buttons des Rings legen.

Wave for Work: Zum Launch günstiger

Genki Instruments hat den Ring mit Gestensteuerung zuvor für Musiker entwickelt. Nun hat das Unternehmen das Gadget für die Arbeit im Home-Office angepasst. Wave for Work kostet ab jetzt zum Launch 99 US-Dollar. Später wird der Preis auf 149 US-Dollar erhöht.