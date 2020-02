Wegen Corona: Facebook sagt Entwicklerkonferenz ab – WWDC in Gefahr?

Facebook sagt die Entwicklerkonferenz F8 aufgrund des Coronavirus ab. Das Event hätte am 5. und 6. Mai in Kalifornien stattfinden sollen. Möglicherweise ist auch Apples diesjährige Worldwide Developer Conference (WWDC) in Gefahr.

In einem Statement von Facebook heißt es, dass die immer größer werdende Sorge über das Coronavirus (COVID-19) der Anlass sei, die diesjährige Entwicklerkonferenz F8 ausfallen zu lassen. Als Alternative möchte Facebook lokale Events, Videos und Live-Streams anbieten, berichtet MacRumors.

Lässt auch Apple seine WWDC ins Wasser fallen?

Weiterhin heißt es in der Stellungnahme, dass die F8 für Facebook zwar ein unglaublich wichtiges Event sei, die Sicherheit und Gesundheit der Entwickler, Angestellten und aller, die bei F8 mithelfen, habe aber die höchste Priorität.

Die F8 ist von der Größe vergleichbar mit Apples WWDC, im vergangenen Jahr waren rund 5.000 Teilnehmer vor Ort. Ob die Absage auch Auswirkungen auf Apples Event haben wird, ist noch unklar. Der iPhone-Hersteller hält seine Entwicklermesse für gewöhnlich im Juni ab. MacRumors glaubt, dass ein Zeitraum zwischen dem 8. und 12. Juni zur Abhaltung der Konferenz wahrscheinlich ist – sollte sie denn tatsächlich noch stattfinden.

Apple hat sich bisher noch nicht zum Status der WWDC geäußert.

Hersteller gehen auf Nummer sicher

Das Coronavirus hat in diesem Jahr schon mehrfach dafür gesorgt, dass öffentliche Großveranstaltungen abgesagt wurden. So fiel bereits der Mobile World Congress (MWC) aus, der Ende Februar stattfinden sollte. Vor der offiziellen Absage hatten aber auch schon viele Hersteller ihre Teilnahme an der Messe zurückgezogen.

Düster sieht es auch für die Game Developers Conference (GDC) aus, die um März stattfinden soll. Große Firmen wie Sony, Unity, Microsoft, Kojima Productions, Facebook und EA haben bereits angekündigt, nicht zur Messe zu erscheinen.