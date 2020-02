Wegen Coronavirus: LG sagt Teilnahme am MWC 2020 ab

LG wird nicht am Mobile World Congress 2020 in Barcelona teilnehmen. Das südkoreanische Unternehmen möchte seine Mitarbeiter nicht der Gefahr durch internationale Reisen aussetzen. Schließlich hat die Weltgesundheitsorganisation WHO aufgrund des Coronavirus einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

Statt auf dem Mobile World Congress möchte LG seine neuen Smartphones in naher Zukunft auf separaten Events vorstellen. Das schreibt LG in einer Pressemitteilung. Bis zum Jahr 2021 soll LGs Smartphone-Sparte Gewinn abwerfen und das möchte das Unternehmen durch neue Handys mit "Wow-Faktoren" schaffen. Das sagte der CEO Kwon Bong-seok auf der CES 2020, wie die Korea Times schreibt.

Zukünftige LG-Handys mit "Wow"-Faktor

Aktuell tut sich das Unternehmen durch einen optionalen Zweitbildschirm hervor, der für einige Smartphones wie das LG G8X ThinQ angeboten wird. Welche zukünftigen Innovationen LG plant, ist noch unbekannt. Ungewöhnlich ist die Wahl von hauseigenen Events auch ohne Coronavirus nicht.

So präsentiert Samsung unlängst seine neuen Smartphones auf einem "Unpacked Event", der zwar anlässlich des MWC stattfindet, aber nicht in Barcelona abgehalten wird. Samsung hat vielmehr San Francisco als Veranstaltungsort ausgewählt. Zuvor wollte das chinesische Unternehmen ZTE auch nicht am MWC teilnehmen, änderte seine Meinung aber wieder, wie TechCrunch schreibt.

Coronavirus ist keine Pandemie

Laut Einschätzung der WHO ist die Infektionswelle mit dem Coronavirus keine Pandemie, wie die Nachrichtenagentur AFP via ZDF.de schreibt. Vielmehr handle es sich um eine Epidemie mit mehreren Brennpunkten. Bislang gibt es in China über 20.000 Infizierte und 425 Tote. In Deutschland wurden zwölf Erkrankungen bestätigt. Dennoch erklärte die WHO aufgrund des Virus eine internationale Notlage, wie auf tagesschau.de zu erfahren ist.