WhatsApp bekommt großes Update: Das sind die neuen Features

WhatsApp hat ein großes Update angekündigt, das in den kommenden Wochen ausgerollt wird. Die neuen Features reichen von animierten Stickern bis zu QR-Codes für ein einfacheres Hinzufügen von Kontakten.

Das Unternehmen hat die neuen Funktionen in seinem Blog angekündigt. WhatsApp will das Software-Update des populären Messengers innerhalb der nächsten Wochen verteilen und so allen Nutzern zur Verfügung stellen. Wir präsentieren alle Neuerungen im Überblick.

Das sind die neuen WhatsApp-Features