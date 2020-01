WhatsApp: Dark Mode endlich für Beta-Version auf Android ausgerollt

Dass WhatsApp irgendwann mal einen Dark Mode bekommen sollte, wissen wir seit Ende 2018. Nun scheint im wahrsten Sinne des Wortes die Sache endlich ins Rollen zu kommen, denn in der aktuellen Beta-Version für Android ist der Dark Mode nun endlich verfügbar.

Entdeckt wurde die dunkle Nutzeroberfläche von WABetaInfo. Mit dem Update auf die Version 2.20.13 können Nutzer der Beta-Version nun festlegen, ob in WhatsApp standardmäßig das helle oder das dunkle Theme verwendet werden soll. Die Option "System default" passt die Nutzeroberfläche den allgemeinen Systemeinstellungen an – für Android-Nutzer, die einen systemweiten Dark Mode verwenden. User von Android Pie können das dunkle Theme entweder manuell aktivieren oder mit dem Energiesparmodus koppeln (der Dark Mode wird aktiviert, sobald der Energiesparmodus aktiviert wird).

Dunkel, aber kein echtes Schwarz

Besitzer eines Smartphones mit OLED-Display könnten von dem Dark Mode in WhatsApp ein wenig enttäuscht sein. Denn die UI wird bei der Verwendung nur in ein dunkles Blau-Grau mit dunkelgrüner Akzentfarbe gehüllt. Es handelt sich also nicht um ein Theme in "True Black", bei dem die Pixel eines OLED-Displays gar nicht leuchten. Das würde noch ein wenig mehr Energie einsparen, allerdings sind die Unterschiede beim Energieverbrauch zwischen Grau und True Black so gering, dass sie schon vernachlässigbar sind. Somit ist es eher eine Geschmacksfrage, ob man lieber einen grauen oder einen schwarzen Chat sehen will.

So kannst Du den Dark Mode jetzt schon selber testen

Bis es der Dark Mode in die reguläre Version von WhatsApp schafft, dürfte es noch ein Weilchen dauern. Nutzer, die am Beta-Programm des Messengers teilnehmen, sollten das Update in nächster Zeit automatisch über den Google Play Store erhalten. Aber auch wenn Du nicht für die Beta eingeschrieben bist, kannst Du den Dark Mode bereits testen. Denn auf der Seite APKMirror kannst Du die die aktuelle Beta-Version einfach herunterladen.