WhatsApp Dark Mode: Jetzt für iOS und Android verfügbar

Der Dark Mode für WhatsApp ist da. Einige Nutzer konnten ihn schon in der Beta-Version ausprobieren, nun ist der Modus für alle verfügbar – sowohl unter Android als auch unter iOS.

Der Dunkelmodus ändert die Grundfarbe der Messenger-App in ein dunkles Thema. Das ist einerseits schonender für die Augen und spart andererseits auch Akkulaufzeit bei Smartphones mit AMOLED-Display. Der Dark Mode wurde von vielen WhatsApp-Usern lange erwartet und befand sich jahrelang in der Entwicklung.

Dark Mode: So lässt er sich aktivieren

Um den Dunkelmodus in WhatsApp zu verwenden, ist unter Android mindestens die App-Version 2.20.64 nötig. Bei Android 10 passt sich die Anwendung automatisch an den System-Standard an. Der Messenger wechselt dann automatisch auf das jeweilige System-Design. Bei Android 9 oder einer älteren Version des Betriebssystems lässt sich der Dark Mode manuell in den Chat-Einstellungen unter "Chats" > "Design" > "Dunkel" aktivieren.

©Caschys Blog 2020 fullscreen Der Dunkelmodus unter WhatsApp lässt sich auch einfach in den Einstellungen aktivieren.

Bei einem iPhone ist iOS 13 notwendig, damit sich WhatsApp an das System-Design anpasst. Dieses lässt sich unter "Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Erscheinungsbild" konfigurieren. Eine manuelle Option in WhatsApp, die den Dark Mode aktiviert, gibt es unter iOS nicht. Erstrahlt der Messenger zunächst noch in einem strahlenden Weiß, sollte geprüft werden, ob ein Update im App Store zur Verfügung steht.