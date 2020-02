WhatsApp: Kommt der Dark Mode bald endlich auch für iPhones?

Der Dark Mode in der iOS-Version von WhatsApp scheint in greifbare Nähe zu rücken. In der Android-Beta hatte er sich vergangene Woche schon gezeigt und nun scheinen auch einige iPhone-Nutzer, die im TestFlight-Programm unterwegs sind, Zugriff auf die dunkle Ansicht zu haben.

Während der Dark Mode unter Android schon von allen WhatsApp-Beta-Nutzern getestet werden kann, müssen Teilnehmer des TestFlight-Programms (so heißt die Beta unter iOS) auf iPhones und iPads noch ein Quäntchen Glück haben, um die dunkle Oberfläche aktivieren zu können. Der Dark Mode steht zwar in der Liste der neuen Features, allerdings können ihn anscheinend nur eine Handvoll Nutzer in iOS aktivieren, berichtet Winfuture.

Steht der offizielle Release des Dark Mode kurz bevor?

Bis zur finalen Veröffentlichung des Dark Mode in WhatsApp könnte es nun nicht mehr allzu lang dauern. Schließlich ist die dunkle Oberfläche in der Beta auf Android schon für alle verfügbar und iOS-Nutzer kommen nun auch langsam in den Genuss des Themes. Die Entwicklung scheint also mit großen Schritten voranzuschreiten. Wann genau WhatsApp den Dark Mode für Android- und iOS-Anwender ganz offiziell verfügbar machen wird, ist aber noch nicht bekannt.