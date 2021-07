WhatsApp testet Chat-Transfer zwischen iOS & Android – mit einem Haken

WhatsApp arbeitet derzeit an einer Möglichkeit, Chatverläufe im Messenger von iOS zu Android und umgekehrt zu übertragen. Neue Screenshots verraten nun mehr Infos zum Transfer zwischen Smartphones. Möglicherweise wird für die Übertragung ein Kabel nötig sein.

Seit April ist bekannt, das WhatsApp aktuell an einer Funktion werkelt, die die Übertragung von Chatverläufen von iOS nach Android und umgekehrt ermöglichen soll. Die Website WABetaInfo veröffentlichte auf Twitter kürzlich mehrere Screenshots und ein Video, die zeigen, wie eine solche Übertragung aussieht. Aktuell können Backups der Nachrichtenverläufe nur zwischen Geräten mit dem gleichen Betriebssystem übertragen werden.

Ist für die Chatübertragung ein Kabel nötig?

Wie im Video zu sehen ist, werden beim Umzug von iOS auf Android und umgekehrt nicht nur die Chatverläufe, sondern auch die jeweiligen Medien aus den Chats auf das neue Gerät übertragen. Etwas überraschend: Die Warnhinweise "Reconnect your cable" auf den Screenshots und "Don't disconnect your cable yet" im Video deuten an, dass für die Datenübertragung anscheinend ein Kabel notwendig sein wird. Ob das Ganze später auch kabellos funktioniert, ist nicht bekannt.

Wann das Transfer-Feature für Nutzer auf beiden Betriebssystemen in WhatsApp verfügbar sein wird, ist ebenfalls noch unklar. Wie WABetaInfo anmerkt, könnte die Funktion aber bereits in kommenden Beta-Versionen von WhatsApp enthalten sein.

Chatverlauf-Transfer könnte in Googles neue "Switch to Android"-App integriert werden

Die Website XDA Developers berichtet derweil, dass der Chatverlauf-Transfer in WhatsApp auch in Googles geplanter "Switch to Android"-App integriert werden könnte. Die App soll iPhone-Nutzern den Umzug auf ein Android-Smartphone erleichtern und fungiert als Gegenstück zu Apples Migrations-App "Auf iOS übertragen".

Bisher ist allerdings noch unklar, ob Googles kommende "Switch to Android"-App ein eigenes Feature zur Übertragung der WhatsApp-Chatverläufe bieten wird oder ob die App nur auf die Funktion in WhatsApp verweist.