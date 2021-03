Windows 10: Neue Icons teasern das zukünftige Design an

Microsoft schraubt weiter am Look von Windows 10. Nun haben die Entwickler die neuen Icons für die Taskbar vorgestellt, die im Rahmen eines größeren Design-Refreshs kommen sollen.

Dass Microsoft an einem Design-Refresh von Windows 10 arbeitet, wissen wir seit Monaten. Mittlerweile zeigen sich mehr und mehr Details der neuen Optik. So auch im neuesten Preview Build 21327 von Windows 10, der seit dieser Woche an die Teilnehmer des Windows-Insider-Programms ausgespielt wird. Der beinhaltet nämlich unter anderem ein komplett überarbeitetes Set an Icons für die Taskleiste.

Die Icons werden vereinfacht und sehen rundlicher aus

Die frischen Icons unterscheiden sich nicht grundsätzlich von den bisherigen, zeichnen sich jedoch durch eine vereinfachte und rundlichere Darstellung aus. Zusätzlich zeigt Microsoft auch das neue Taskbar-Widget "News and Interests", das unter anderem eine Übersicht tagesaktueller Nachrichten bereitstellen soll. Auch dort wurden die neuen Icons bereits integriert.

fullscreen So sieht der Bereich "News and Interests" aus. Bild: © Microsoft 2021

Bereits im letzten Jahr hatte Microsoft eine erste Design-Überarbeitung für das Smartmenü angeteasert. Das neue Interface soll voraussichtlich im Herbst dieses Jahres mit einem größeren Update von Windows 10 eingeführt werden. Es verspricht vor allem mehr Konsistenz, sollte jedoch keine fundamentalen Veränderung an der Bedienung mit sich bringen.

Auch Windows 10X verspricht einen neuen Design-Ansatz

Zusätzlich arbeiten die Entwickler weiterhin an Windows 10X – einer Version des Betriebssystems, die vor allem auf Tablets und Dual-Screen-Geräten zum Einsatz kommen soll. Ein Release-Datum für diese neue Version von Windows 10 gibt es bislang jedoch nicht.