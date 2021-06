Windows 11: Screenshots zeigen frischen Look des neuen Betriebssystems

Schon in Kürze dürfte Microsoft Windows 11 vorstellen – doch schon vorab sind jetzt erste Screenshots des neuen Betriebssystems durchgesickert. Dabei orientiert sich Microsoft offenbar stark an Windows 10X.

Die Screenshots der mutmaßlich offiziellen Developer Preview von Windows 11 – die bereits im Netz als ISO-Datei kursiert – wurden im chinesischen Netzwerk Baidu verbreitet, schreibt WinFuture. Und offensichtlich orientiert sich Microsoft für sein neues Betriebssystem stark am mittlerweile eingestellten Windows 10X, sowohl optisch als auch funktionsmäßig.

Neue Taskleiste im macOS-Style

Eine der offensichtlichsten Neuerungen: die Taskleiste, deren Look mit mittig positionierten Symbolen durchaus an Apples macOS erinnert. Wer es lieber klassisch mag, kann weiterhin das Startmenü samt Icons linksbündig ausrichten – ganz so, wie es Windows-10-Nutzer gewohnt sind. Neu – und einst für Windows 10X vorgesehen – sind App-Symbole mit erweiterten Animationen anstelle der sonst statischen Icons.

Abgerundete Ecken und markante Farben

Sowohl in den Einstellungen als auch im Startmenü sind neue abgerundete Ecken zu erkennen, die sich später komplett durch Windows 10 ziehen dürften. Auch die neuen Icons für Systemanwendungen sind zu sehen, ebenso erste Szenen der neuen Bootsequenz und der neue Klang beim Hochfahren.

Selbst die Installation von Windows 11 erstrahlt in neuer Optik, was sich etwa beim Einrichten des WLANs zeigt oder auch bei der Wahl der Sprache. Lediglich die klassische Installation per ISO-Datei bleibt optisch – noch – unverändert. Insgesamt wirkt die Farbgebung im neuen System charakteristischer als noch in Windows 10.

Microsoft hat für den 24. Juni zu einem Event geladen, auf dem das US-Unternehmen erste Details über das neue Windows 11 verraten dürfte.