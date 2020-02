Windows 12 Lite: Ein besseres Windows auf Linux-Basis?

Eine Gruppe von Linux-Entwicklern hat eine neue Linux-Distribution mit dem ungewöhnlichen Namen "Windows 12 Lite" vorgestellt. Sie erinnert optisch an Microsofts Windows 10, soll aber schneller und unanfälliger gegen Viren und Schadprogramme sein.

Auf der offiziellen Webseite der Entwickler wird Windows 12 Lite als "Linux Lite 4.8 LTS Desktop" beschrieben. Ausgeliefert wird die Linux-Distribution auch mit dem klassischen Windows-10-Hintergrund, dem blauen Fenster. Das ist aber nicht der einzige Seitenhieb, den die Linux-Entwickler Microsoft verpassen, schreibt Notebookcheck.

Windows 12 Lite soll Windows 10 überlegen sein

So heißt es auf der Webseite der Entwickler: "Alle Probleme des minderwertigen Betriebssystems [Windows 10] sind mit Windows 12 Lite 4.8 gelöst. Ein wirklich großartiges Betriebssystem."

Ein Reddit-Nutzer konnte Installationsdatenträger von Windows 12 Lite auch auf einer lokalen Computermesse finden. In der beiliegenden Beschreibung des Betriebssystems listen die Entwickler weitere Vorteile gegenüber Microsoft Windows auf: Keine Zwangs-Updates, nicht anfällig gegen Viren oder Schadprogramme, fährt dreimal schneller hoch als Windows 10, keine Werbung und keine Übermittlung von Daten an Microsoft. Im Grunde also genau das, was viele Linux-Distributionen auch behaupten, nur etwas aggressiver formuliert.

Das gibt mit Sicherheit noch Ärger

Dass Windows 12 Lite schneller als Windows 10 läuft und auch weniger anfällig gegen Viren ist, wäre durchaus möglich. Daran wird sich Microsoft wohl auch nicht stören. Die Nutzung des Markennamens "Windows" und die Auslieferung der Distribution mit dem bekannten Windows-10-Desktophintergrund dürfte Microsoft aber nicht schmecken. Es könnte also sein, dass die Linux-Entwickler bald Post von Microsofts Anwälten bekommen.