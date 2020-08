Xiaomi Mi TV Lux: Transparenter OLED-Fernseher als "Kunstwerk"

Zum zehnjährigen Firmenjubiläum hat Xiaomi am Dienstag einen transparenten OLED-Fernseher vorgestellt: Der Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition startet schon am 16. August in den Verkauf und bietet ein vollkommen neuartiges Seh-Erlebnis.

Xiaomi feiert zehn Jahre Firmengeschichte nicht nur mit dem Maßstäbe setzenden Xiaomi Mi 10 Ultra. Der chinesische Hersteller zeigte bei seiner Feier am Dienstag auch einen transparenten OLED-Fernseher. Transparente Bildschirme an sich sind nichts Neues, Hersteller wie LG, Panasonic und Samsung haben solche Displays bereits auf Messen präsentiert. Allerdings waren diese Modelle allesamt nicht marktreif. Das TV-Gerät Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition hingegen kommt schon am 16. August auf den Markt, kündigt der Hersteller per Pressemitteilung an.

Einzelne Objekte schweben im Raum

Der OLED-TV mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll, 120-Hertz-Display, 10-Bit-Farbtiefe und einer Reaktionszeit von einer Millisekunde soll ein völlig neuartiges Fernseherlebnis bieten. Im ausgeschalteten Zustand sieht er aus wie eine Scheibe Glas. Wird das transparente TV-Gerät eingeschaltet, scheinen die darauf angezeigten Objekte im Raum zu schweben.

Das kann durchaus beeindruckend wirken bei Inhalten, die gut als Overlay funktionieren wie bei Smart Glasses und Head-up-Displays im Auto. Ob sich auch Filme und Serien gut auf dem transparenten Fernseher ansehen lassen, darf eher bezweifelt werden. Das deutet Xiaomi in seiner Pressemitteilung sogar an, der Hersteller schreibt: Der Mi TV Lux sei "kein TV, sondern ein Kunstwerk". Das Gerät eigne sich somit nicht nur für zu Hause, sondern auch für den Einsatz in Galerien, Museen, Einkaufszentren und Theatern.

Transparenter Fernseher kostet knapp 6.200 Euro

Der Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition startet in China bereits diese Woche in den Verkauf. Der Preis für den 55-Zoll-TV liegt bei 49.999 RMB, das sind umgerechnet etwa 6.125 Euro. Dass der transparente Fernseher auch außerhalb Asiens verkauft wird, ist eher unwahrscheinlich.