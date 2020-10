Xiaomi stellt schnelles Wireless Charging mit 80 Watt vor

Wireless Charging erreicht immer neue Geschwindigkeitshöchstwerte – jetzt hat Hersteller Xiaomi ein schnelles Ladeverfahren mit 80 Watt vorgestellt. Ein 4.000 mAh großer Akku soll sich damit in gerade einmal 19 Minuten aufladen lassen.

Das hat Xiaomi im chinesischen Netzwerk Weibo mitgeteilt (via AndroidAuthority). Der bisherige Rekord von Xiaomi beim kabellosen Laden lag bei 50 Watt und wurde beim Xiaomi Mi 10 Ultra erreicht. Künftig sollen sogar 80 Watt möglich sein. Ein Smartphone mit einer Akkukapazität von 4.000 mAh ließe sich in nur 19 Minuten vollständig aufladen, bereits nach nur 8 Minuten wäre eine Kapazität von 50 Prozent erreicht. Wenn es einmal ganz schnell gehen muss, soll eine Minute bereits für eine 10-prozentige Akkukapazität reichen.

Kommt das Xiaomi Mi 11 2021 mit schnellem Wireless Charging?

Unklar ist, wann Xiaomi sein erstes Smartphone mit 80-Watt-Wireless-Charging vorstellt. Heiße Kandidaten sind die kommenden Mi-Flaggschiffe, womöglich das Mi 11 Anfang des nächsten Jahres.

Kürzlich machte sogar eine andere Zahl in den sozialen Netzwerken die Runde – und zwar schnelles kabelloses Laden mit satten 100 Watt. Der Leaker Digital Chat Station hatte via Twitter behauptet, dass Smartphones mit schnellem 100-Watt-Wireless-Charging eine große Sache in 2021 sein werden. Und Xiaomi ist mit seinem angekündigtem 80-Watt-Ladeverfahren von den erwarteten 100 Watt nicht mehr weit entfernt.

Zu schnelles Laden wirkt sich negativ auf Lebensdauer von Akkus auf

Es ist allerdings noch nicht abschließend geklärt, wie sehr derart schnelles kabelloses Laden die Leistungsfähigkeit der Akkus verschlechtert. Hersteller Oppo beispielsweise hatte jüngst erklärt, dass bei seiner 125-Watt-Ladelösung die Akkuleistung nach 800 Ladezyklen nur noch 80 Prozent betrage.

Schnelles Wireless Charging scheint somit Fluch und Segen zugleich zu sein. Womöglich ein Grund, weswegen Apple beim iPhone lediglich Wireless Charging mit 7,5 Watt erlaubt, in Kombination mit dem neuen Magsafe-Zubehör sind immerhin 15 Watt drin.

Xiaomi-Smartphones Jetzt kaufen bei