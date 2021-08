Xiaomi überholt Samsung erstmals bei Smartphone-Verkäufen

Schon seit Monaten kratzt Xiaomi an Samsungs Marktposition des weltgrößten Smartphone-Herstellers. Jetzt hat sich das chinesische Unternehmen erstmals mehr Marktanteile sichern können als der südkoreanische Platzhirsch. Allerdings könnte sich das schon bald wieder ändern.

Vergangenes Jahr überholte Xiaomi zunächst Huawei, den bis dato drittgrößten Smartphone-Hersteller weltweit. Im zweiten Quartal 2021 zog die chinesische Firma dann auch an Apple vorbei und schließlich auch an Samsung – das zeigt eine aktuelle Marktanalyse von Counterpoint Research. Demnach sicherte sich Xiaomi im Juni 2021 einen weltweiten Marktanteil von 17,1 Prozent. Samsungs Anteil sank hingegen auf 15,7 Prozent. Auch Apple verkaufte weniger Smartphones, Apples Marktanteil sank damit auf 14,3 Prozent.

Nur eine Momentaufnahme

Xiaomi scheint der Marktspitze damit in großen Schritten näherzukommen. Anders als bei der Konkurrenz stehen die Zeichen bei Xiaomi deutlich auf Wachstum. Vergleicht man die Verkaufszahlen mit dem Vormonat, so betrug das Wachstum stolze 26 Prozent.

Allerdings landet Xiaomi weiterhin hinter Samsung, wenn man die Verkäufe des gesamten zweiten Quartals 2021 betrachtet. Der starke Juni reichte noch nicht, um an Samsung vorbeizuziehen. Ob Xiaomi dieses Ziel im dritten Quartal erreichen wird, lässt sich nur schwer vorhersagen. Denn Samsung hatte in letzter Zeit aufgrund der globalen Pandemie, mit Verzögerungen in seiner Lieferkette zu kämpfen. In vielen Märkten kam es zu Lieferengpässen, Samsung konnte nicht so viele Galaxy-Smartphones verkaufen wie nachgefragt wurden. Das half Xiaomi dabei, die Spitzenposition im Juni zu erklimmen. Mit den bevorstehenden Launches von Galaxy A52s, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3 könnte sich das Blatt jedoch wieder wenden.