Xiaomis neue E-Scooter-Modelle kommen bald nach Deutschland

Der Xiaomi Mi Electric Scooter kommt inklusive seiner Pro-Variante nach Deutschland, das kündigte der chinesische Hersteller Xiaomi bereits im Februar an. Nun scheint es bald soweit zu sein. Auch der Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, der kürzlich in China vorgestellt wurde, soll hierzulande erhältlich sein.

Xiaomi hat es offenbar nicht besonders eilig, seine E-Scooter in Deutschland offiziell anzubieten. Einige Xiaomi-Scooter sind zwar schon länger verfügbar, allerdings handelt es sich um importierte Modelle, die nicht an die deutsche Straßenverkehrsordnung angepasst sind. Im Februar kündigte der Hersteller dann an, dass "bald" entsprechend angepasste E-Scooter kommen, berichtet mobiflip. Der bekannte Leaker Roland Quandt verkündet Ähnliches via Twitter. Der Xiaomi Mi Scooter 1S und der Xiaomi Mi Scooter Pro 2 sollen bald in Europa verfügbar sein.

Mi Electric Scooter S1 ist noch zu schnell für deutsche Straßen

Offenbar kommen vier E-Scooter-Modelle von Xiaomi nach Deutschland: der Xiaomi Mi Electric Scooter und seine Pro-Version, der Xiaomi Mi Electric Scooter 1S und der Xiaomi Mi Scooter Pro 2. Der Mi Electric Scooter und seine Pro-Variante sind zwar bereits seit Sommer 2019 erhältlich, allerdings nur wie bereits erwähnt als Importe. Die an deutsche Vorgaben angepassten Varianten dieser Modelle sollten in naher Zukunft auch hierzulande erscheinen.

Der E-Scooter Mi Electric Scooter 1S wiegt 12,5 Kilogramm und hat eine Reichweite von bis zu 30 Kilometer. Seine Maximalgeschwindigkeit liegt bei 25 km/h, berichtet Caschys Blog. Für eine Zulassung in Deutschland müsste die Höchstgeschwindigkeit auf die erlaubten 20 km/h gedrosselt werden. In China ist der Mi Electric Scooter 1S für umgerechnet 260 Euro erhältlich. Der deutsche Preis fällt wahrscheinlich ein wenig höher aus.

Neues Pro-Modell auch für Europa geplant

Wie mobiflip berichtet, soll der Xiaomi Mi Scooter Pro 2 ebenfalls nach Europa kommen. Bisher gibt es aber noch keine Informationen, was den E-Scooter von seinem Vorgänger, dem Mi Scooter Pro, unterscheidet. Sollte Xiaomi den Nachfolger offiziell in Deutschland verkaufen wollen, müsste auch seine Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h gedrosselt werden.