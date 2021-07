XMG NEO 15: Gewinne das kompakte Kraftpaket mit voller NVIDIA-Power

Das XMG NEO 15 ist einer der stärksten Gaming-Laptops auf dem Markt. In das kompakte 15-Zoll-Notebook haben NVIDIA und XMG maximale Grafikpower gesteckt – und zwar in Form der RTX 3080 mit Dynamic Boost 2.0 und einer TDP von 165 Watt. Was das XMG NEO 15 mit der neuesten NVIDIA-Technologie sonst noch draufhat und wie Du ein Exemplar gewinnen kannst, erfährst Du hier.

Maximale Grafikpower mit der NVIDIA RTX 3080

Herzstück des XMG NEO 15 in der maximalen Konfiguration ist die mobile Grafikkarte NVIDIA RTX 3080 mit 16 GB Videospeicher. Dabei handelt es sich um die derzeit schnellste Laptop-Grafikkarte der Welt. Du kannst sie via Overboost-Modus im Control Center mit der TGP (Total Graphics Power) von 150 Watt einsetzen. Dank der Funktion NVIDIA Dynamic Boost 2.0 greifst Du sogar die maximalen 165 Watt an Grafikpower ab.

fullscreen Im Control Center von XMG kannst Du Dynamic Boost 2.0 aktivieren. Bild: © Schenker Technologies/ Screenshot: TURN ON 2021

Dynamic Boost 2.0 nutzt künstliche Intelligenz, um die Taktraten von Grafikkarte, Videospeicher und Prozessor in Echtzeit zu optimieren. Die Leistung des XMG NEO 15 wird so in jeder Spielszene dorthin geschoben, wo sie am meisten gebraucht wird. Das bedeutet bestmögliche Performance in jedem Spiel bei geringerer Energieverschwendung.

Raytracing und DLSS für die nächste Generation der Spielegrafik

Das XMG NEO 15 ist dank NVIDA-Technologie für die Zukunft der Spielegrafik gerüstet. Mit den Raytracing-Recheneinheiten der zweiten Generation in den GeForce-RTX-30-Grafikkarten kann das XMG NEO 15 Raytracing-Effekte darstellen. Das bedeutet eine Simulation von Licht in Echtzeit und damit eine glaubwürdige Beleuchtung, realistische Spiegelungen und lebensechte Schatten. Immer mehr Spiele setzen auf Raytracing, darunter "Minecraft", "Call of Duty: Warzone" und "Cyberpunk 2077".

fullscreen Dank Raytracing erlebst Du "Minecraft" mit einer völlig neuen Lichtstimmung. Bild: © TURN ON 2021

Dabei hilft NVIDIAs KI-Technologie DLSS, "Deep Learning Super Sampling". Sie ist dafür zuständig, gering auflösende Bildinhalte während des Spielens zu schärfen – und inzwischen ist DLSS so fortgeschritten, dass sich das Ergebnis oft kaum von nativer Auflösung unterscheiden lässt. Der Leistungshunger sinkt und Du bekommst mehr FPS. Spezielle Tensor-Rechenkerne in den RTX-Grafikkarten machen DLSS möglich.

Whispermode 2.0 und weitere NVIDIA-Funktionen

Dank Whispermode 2.0 hast Du die Lüfter-Lautstärke Deines XMG NEO 15 selbst im Griff. Eine künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass Prozessor, Grafikkarte, Systemtemperaturen und Lüftersteuerung so zusammenwirken, dass der Laptop ein Höchstmaß an Leistung bei der von Dir festgelegten Lautstärke liefert.

Resizable BAR ist dafür zuständig, dass der Prozessor direkt auf den Videospeicher Deiner Grafikkarte zugreifen kann. So erhöht diese PCI-Express-Funktion in vielen Spielen die Leistung deutlich. Mit NVIDIA Reflex verringerst Du die Systemlatenz, damit Eingaben schneller im Spiel umgesetzt werden. Diese und weitere NVIDIA-Technologien sorgen dafür, dass Du Dir beim Zocken um die Hardware keine Sorgen machen musst.

XMG NEO 15: Maximale Leistung in kompaktem Format

fullscreen Trotz starker Gaming-Power ist das XMG Neo 15 kompakt gebaut. Bild: © Nvidia 2021

Das XMG NEO 15 bietet ein robustes Metallgehäuse. Neben der NVIDIA RTX 3080 ist der AMD Ryzen 9 5800H als rasanter High-End-Prozessor für eine enorme Systemgeschwindigkeit zuständig. Das WQHD-IPS-Display bietet eine Bildwiederholrate von 165 Hertz – das bedeutet eine flüssige Darstellung von Bewegungen ohne Bildrisse und Stottern. Und trotz des riesigen 93-Wattstunden-Akkus wiegt der Laptop nur 2,1 Kilogramm. Außerdem sorgen dünne Displayränder für eine kompakte Bauweise.

Gaming-Tastatur mit optomechanischen Schaltern

fullscreen Dank optomechanischer Tastatur hast Du stets volle Kontrolle über Dein Spiel. Bild: © TURN ON 2021

Die Tastatur des XMG NEO 15 ist speziell fürs Gaming entwickelt worden. Neben den üblichen Funktionen wie N-Key-Rollover und Anti-Ghosting für eine verlässliche Umsetzung von Eingaben bietet sie eine für jede Taste individuell programmierbare RGB-Beleuchtung. Optomechanische Silent Switches mit taktilem Feedback sorgen dafür, dass alle Befehle sofort umgesetzt werden, ohne dabei Lärm zu erzeugen. Eine Betätigungskraft von 60 Gramm, ein Tastenhub von zwei Millimetern und ein Auslösepunkt von einem Millimeter bedeuten, dass Du Dich beim Zocken ganz auf Dein Können verlassen kannst. Die Technik lässt Dich nicht im Stich.

Gewinne ein XMG NEO 15

Dank NVIDIA und XMG können wir ein XMG NEO 15 verlosen. XMG ist ein Hersteller aus Deutschland, der sich maximaler Leistung verschrieben hat und mehrfach für seinen Service ausgezeichnet wurde. Er entwickelt Produkte im Austausch mit der Community. Sehr aktiv ist XMG etwa auf Reddit und Discord.

fullscreen Dieses XMG Neo 15 kannst Du gewinnen. Bild: © TURN ON 2021

Zu gewinnen gibt es ein XMG NEO 15 mit der Modellnummer E21myq und folgender Ausstattung:

15,6 Zoll großes IPS-Display mit WQHD-Auflösung und 165 Hertz

AMD Ryzen 7 5800H mit 8 Kernen und 16 Threads

NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU mit 16 GB Videospeicher

16 GB (2x8) DDR4-3200 Arbeitsspeicher von Samsung

1 TB NVMe-SSD von Samsung

Intel Wi-Fi 6 AX201 (inkl. Bluetooth 5)

Windows 10 Home

Der Verkaufspreis liegt bei 2.889 Euro.

