Zoom-Fail: US-Anwalt wird über Nacht berühmt – als Katze

"Ich bin wirklich hier. Ich bin keine Katze!" Wenn diese Sätze Inhalt einer Gerichtsanhörung sind, dann läuft wohl etwas gehörig schief. Schuld war ein Zoom-Filter, den ein US-Anwalt nicht deaktiviert bekam. So war er für die restlichen Videocall-Teilnehmer als niedliche weiße Katze mit riesigen Augen zu sehen – und ging damit viral.

Mittlerweile wurde das Anwalt-als-Katze-Video mehr als 2,3 Millionen Mal angesehen. Der kurze Ausschnitt einer Gerichtsanhörung des 394th District Court of Texas zeigt US-Anwalt Rod Ponton, der an einem Zoom-Call teilnimmt ... in Form eines niedlichen kleinen Kätzchens. Richter Roy B. Ferguson klärt den ahnungslosen Ponton auf: "Mr. Ponton, ich glaube, Sie haben einen Filter in Ihren Videoeinstellungen aktiviert." Allerdings teilt der Anwalt daraufhin mit geschocktem Katzenblick mit, dass er nicht wisse, wie er den Filter deaktivieren könne.

Ein Fail zum Schmunzeln in einer schwierigen Zeit

Normalerweise dürfen Katzen natürlich keine Gerichtsverhandlungen führen. Doch besondere Umstände erfordern schließlich besondere Maßnahmen. In Zeiten, in denen das Rechtssystem auf bis dato unübliche Mittel wie Videokonferenzen zurückgreifen muss, um die Gesundheit aller beteiligten Personen zu wahren, bringt dieser Fail ein wenig der vermissten Leichtigkeit zurück. Überall im Internet ist die Freude über die Anwaltskatze groß, kaum jemand macht sich lustig.

Gegenüber der New York Times sagte Rod Ponton am Telefon: "Wenn ich das Land in diesen schwierigen Zeiten kurz zum Kichern bringen kann, dann mach ich das auch gerne auf meine Kosten." Auch der Richter des 394th District Court of Texas nahm das Ganze mit Humor. Er verbreitete einen wichtigen Tipp via Twitter: "Wenn ein Kind deinen Computer genutzt hast, bevor du an einer virtuellen Gerichtsanhörung teilnimmst, checke vorab deine Zoom-Videoeinstellungen. Eine Katze machte gerade eine formelle Ankündigung in einem Fall des 394th."