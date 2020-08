ZTE Axon 20 5G: Das erste Smartphone mit Kamera unter dem Display

ZTE will am 1. September das Axon 20 5G vorstellen. Das Besondere an dem Gerät: Es ist das erste Smartphone mit Selfie-Kamera unter dem Display. Das macht gängige Lösungen wie eine Display-Notch und weniger gebräuchliche Konzepte wie eine Pop-up-Kamera überflüssig.

Die ersten Smartphones mit Fingerabdrucksensor unter dem Display gibt es bereits. Jetzt kommt das erste Smartphone mit Kamera unter dem Screen. ZTE will das Axon 20 5G laut Pressemitteilung am 1. September vorstellen. Damit scheint der Hersteller das Rennen um die heiß begehrte Technologie für sich zu entscheiden. Firmen wie Xiaomi, Oppo und Huawei arbeiten ebenfalls an entsprechenden Lösungen, die eine Display-Notch für die Selfie-Kamera überflüssig machen.

Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln unter dem Display

Die größte Hürde beim Entwickeln einer sogenannten In-Display-Kamera stellt die Pixeldichte moderner Smartphone-Displays dar. Die dicht gedrängten Pixel in den OLED-Panels lassen für gewöhnlich nicht genügend Licht für einen Kamerasensor durch. Eine Lösung könnten niedriger auflösende Displays sein – das wäre jedoch eher ein Rück- statt Fortschritt. ZTE scheint eine Möglichkeit gefunden zu haben, den Kamerasensor so unterhalb des Displays zu verbauen, dass dennoch genügend Licht einfallen kann. Wie ein Eintrag bei der chinesischen Zertifizierungsstelle TENAA erst kürzlich verriet, soll die Selfie-Cam des ZTE Axon 20 5G mit 32 Megapixeln auflösen.

Die weiteren technischen Daten laut TENAA-Eintrag: ein 6,92 großes OLED-Display, drei Kameras – darunter eine 64-Megapixel-Hauptkamera – auf der Rückseite, bis zu 12 GB RAM und ein 4.120-mAh-Akku. Wie der Name verrät, ist das ZTE Axon 20 5G zudem 5G-fähig. Den Preis für das Smartphone gibt der chinesische Hersteller wohl am 1. September bekannt. Hoffentlich verrät das Unternehmen dann auch, ob das erste Smartphone mit Selfie-Cam unter dem Display auch in Deutschland erhältlich sein wird.