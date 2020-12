ZTE Axon 20: Erstes Handy mit Selfie-Kamera im Display erhältlich

Das innovative ZTE Axon 20 ist nun für 400 Euro verfügbar. Es handelt sich um das erste Smartphone mit einer Selfie-Kamera im Display. Es gibt also keine Notch oder Pop-up-Kamera und ein praktisch rahmenloses Design.

Die Selfie-Kamera des ZTE Axon 20 ist von außen nicht zu sehen. Sie steckt mittig an der Oberseite im 6,92 Zoll großen OLED-Display des Geräts. Eine solche Technologie hat es in Smartphones noch nicht gegeben. Wie GSMArena in einem Hands-on-Bericht schreibt, ist die Kamera bei einem hellen Hintergrundbild am ehesten auszumachen, da die Pixel in diesem Bereich eine andere Farbe annehmen. Bei einem ausgeschalteten Display oder einem dunklen Hintergrundbild ist die Kamera jedoch praktisch nicht zu erkennen.

Selfie-Fotos eher durchschnittlich

Was die Fotoqualität angeht, schauen die Selfies mit der 32-Megapixel-Kamera angeblich weich aus und es gebe einen glühenden Effekt rund um das Motiv. Allerdings handelt es sich um die erste Generation der Technologie und Bestleistungen sind daher noch nicht zu erwarten. Das Smartphone besitzt außerdem einen Fingerabdrucksensor unter dem Display und der einzelne Lautsprecher kommt unten im Gehäuse unter. Es gibt zwar einen dünnen, schwarzen Rahmen am Kinn des Smartphones, aber ansonsten ist es so gut wie rahmenlos. Wie Android Authority in einem Video bemerkt, bestehe ein Vorzug der Technik darin, dass man seine Gesprächspartner in Videochat leichter direkt ansehen könne.

Mit vier Kameras hinten

Ansonsten ist das ZTE Axon 20 in der gehobenen Mittelklasse zu Hause. Als Prozessor dient der seltene Tiger T618 nebst 6 GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher misst 128 GB und der Akku hat eine Kapazität von 4.220 mAh. Schnellladen ist mit 15 Watt möglich. Auf der Rückseite sind eine 64-Megapixel-Hauptkamera, ein 8-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor, ein Tiefenschärfe-Modul für Porträts und ein 2-Megapixel-Objektiv für Makroaufnahmen von kleinen Dingen wie Blüten und Insekten angebracht. Die Rückseite ist aus Glas gefertigt, der Rahmen aus Metall.