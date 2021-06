Zu Olympia 2021: Apple Watch "International Collection" vorgestellt

Die EM 2021 läuft nicht mehr lange, mit Olympia 2021 steht allerdings schon das nächste sportliche Großereignis vor der Tür. Apple-Watch-Nutzer bekommen nun die Gelegenheit, ihre Nation auch mit ihrer Smartwatch zu repräsentieren.

Am Dienstag stellte Apple die neue "International Collection" für die Apple Watch per Pressemitteilung vor. Die Kollektion umfasst 22 limitierte Sport-Loop-Armbänder in farbenfrohen Designs, die Nationen rund um den Globus repräsentieren. Zu jedem Armband gibt es außerdem ein passendes Streifen-Zifferblatt zum Herunterladen in denselben Farben. Die Streifen-Zifferblätter sind ab Apple Watch Series 4, Apple Watch SE und neuer verfügbar.

22 Länderfarben erhältlich

Folgende Länder sind bei der International Collection dabei:

Australien Belgien Brasilien China Dänemark Deutschland Frankreich Großbritannien Griechenland Italien Jamaika Japan Kanada Mexiko Niederlande Neuseeland Russland Südafrika Südkorea Spanien Schweden USA



Die International-Collection-Armbänder sind ab sofort in den Größen 40 Millimeter und 44 Millimeter für 49 Euro erhältlich. Die Verpackung des Armbandes enthält ein App Clip, mit der das passende Streifen-Zifferblatt in den jeweiligen Landesfarben einfach heruntergeladen werden kann.

