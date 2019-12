16 lustige Alexa-Fragen & -Befehle für die Weihnachtszeit

Es weihnachtet (bald) sehr – auch im Hause Amazon. Mit den richtigen Alexa-Fragen holst Du Dir eine Portion Weihnachtsstimmung ins Haus. Wir verraten Dir, welche ernsthaften und lustigen Fragen an Alexa die Adventszeit versüßen.

Sprachassistenten wie Amazons Alexa können den Alltag erleichtern, indem sie Dir einfache Aufgaben abnehmen, Informationen liefern oder an wichtige Dinge erinnern. Trotzdem soll der Spaß nicht zu kurz kommen – und so gibt es eigentlich für alle Sprachassistenten auch eine Reihe an lustigen Befehlen.

Hast Du einen Amazon Echo, einen Echo Dot oder Echo Show zu Hause, kannst Du Dir sogar die Weihnachtszeit mit lustigen Alexa-Fragen und passenden Weihnachts-Befehlen versüßen.

9 ernsthafte & lustige Alexa-Fragen zur Weihnachtszeit

Wusstest Du, dass "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auch bei Alexa fest zu Weihnachten dazugehört? Und dass die smarte Assistentin den Weihnachtsmann kennt? Doch nicht nur das. Sie hat auch Ideen für die besten Weihnachtsgeschenke auf Lager. Doch pass auf: Nicht jede Antwort auf die folgenden Fragen ist ganz ernst gemeint ...

"Alexa, kennst Du den Weihnachtsmann?" "Alexa, wie lange ist es noch bis Weihnachten?" "Alexa, wo ist der Weihnachtsmann?" "Alexa, wo wohnt der Weihnachtsmann?" "Alexa, gibt es den Weihnachtsmann wirklich?" "Alexa, wie alt ist der Weihnachtsmann?" "Alexa, schneit es an Weihnachten?" "Alexa, was soll ich mir zu Weihnachten wünschen?" "Alexa, wie feierst Du Weihnachten?"

7 weihnachtliche Sprachbefehle für Alexa

Aber nicht nur auf weihnachtliche Fragen ist Alexa eingestellt. Wenn die Adventszeit naht, solltest Du auch die wichtigsten Befehle für die Vorweihnachtszeit parat haben. Denn die Sprachassistentin versorgt Dich auf Befehl hin mit Weihnachtsmusik, Weihnachtsgedichten, Weihnachtsgeschichten und mehr. Nur die Weihnachtsplätzchen musst Du noch selber backen. Aber auch da hilft Dir Alexa sicher bei der Rezeptsuche!