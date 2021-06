3G-Abschaltung: Das musst Du über das Ende von UMTS wissen

Eine schlechte Nachricht für Nutzer eines 3G-only-Handys: Ab dem 30. Juni 2021 schalten die Telekom und Vodafone ihre UMTS-Antennen ab, Telefónica wird schrittweise bis Ende 2021 folgen. Wer bisher mit 3G surfte, kann dann nur noch auf das langsamere GSM-Netz zugreifen. Hier erfährst Du alles Wichtige zur Abschaltung.

Warum wird 3G abgeschaltet?

Das 3G-Netz wird abgeschaltet, da die Netzbetreiber die betreffenden Frequenzen für den Ausbau des neuen schnellen 5G-Standards verwenden wollen. Das noch ältere 2G-Netz bleibt hingegen dauerhaft bestehen. Über diesen Standard ist Surfen im Netz jedoch fast nicht möglich. Nur Telefonieren und das Verschicken von Nachrichten klappt zuverlässig.

Wann wird 3G abgeschaltet?

Die Telekom wird in der Nacht zum 1. Juli 2021 die 3G-Abschaltung durchführen. Dabei werden im Sekundentakt Standorte vom Netz gehen. Vodafone startet mit der Abschaltung ebenfalls am 30. Juni, hier wird es vier Wellen bis zum 7. Juli geben. Telefónica mit der Marke O2 wird mit der Abschaltung ebenfalls am 1. Juli beginnen, nimmt sich allerdings bis zum Ende des Jahres 2021 Zeit.

Die Abschaltung betrifft auch alle Drittanbieter und Tochterunternehmen der großen Drei, wie zum Beispiel Congstar, Aldi Talk oder auch Tchibo Mobil. Schließlich sind alle Anbieter auf die gleiche Infrastruktur der Netzbetreiber angewiesen.

Wie finde ich heraus, in welchem Netz ich surfe?

Weder Download-Geschwindigkeit noch Vertrag geben Dir eindeutigen Aufschluss darüber, in welchem Netz Du surfst. 3G kann mitunter schneller sein als eine gedrosselte 4G-Verbindung und Vertragsbedingungen ändern sich über die Jahre.

Der schnellste Weg, um zu prüfen, in welchem Netz Du surfst, ist der Blick auf Smartphone oder Tablet. Am oberen Rand des Bildschirms neben den Signalbalken, die Dir die Stärke des Empfangs anzeigen, findest Du den entscheidenden Hinweis. Allerdings sind die Bezeichnungen nicht immer einfach zu deuten.

fullscreen Neben den Signalbalken findest Du den Hinweis auf das Netz, das Du gerade nutzt – hier "4G". Bild: © TURN ON 2019

Das sind die gängigsten Abkürzungen:

2G/G/E: Das sind alles Bezeichnungen, die auf das GSM-Netz hinweisen. Dieser Mobilfunkstandard besteht seit 1992, ist am weitesten verbreitet und am langsamsten. Maximale Übertragungsraten liegen zwischen bis zu 53,6 Kbits/s (G, GPRS) und bis zu 220 Kbits/s (E, Edge).

3G: Zeigt an, dass Du im UMTS-Netz surfst und damit genau die Infrastruktur nutzt, die eventuell ab Ende 2020 Schritt für Schritt abgeschaltet wird. Maximale Übertragungsrate: Bis zu 384 Kbit/s.

H/H+: Diese Buchstaben stehen für HSPA und HSPA+. Dabei handelt es sich um Weiterentwicklungen des UMTS-Netzes. Bisher gibt es keine Informationen dazu, ob diese Frequenzen ebenfalls von der Abschaltung betroffen sind. Maximale Übertragungsraten liegen zwischen bis zu 7,2 Mbit/s und bis zu 42 Mbit/s.

LTE/4G: Erscheint diese Anzeige auf Deinem Display, bist Du auf der sicheren Seite, denn Du nutzt den Mobilfunkstandard der 4. Generation. Der ist nicht von der Abschaltung betroffen. Maximale Übertragungsrate: Bis zu 1.000 Mbit/s.

5G: Siehst Du diese Bezeichnung neben den Funkbalken, gehörst Du zur bisher sehr überschaubaren Gruppe der 5G-Nutzer. Noch ist der neueste und schnellste Mobilfunkstandard nicht besonders weit verbreitet. Bis Ende 2020 soll sich dies jedoch ändern. Maximale Übertragungsrate: Bis zu 10 Gbit/s.

Zeigt Dein Smartphone oder Tablet eine andere Bezeichnung oder gar nichts an, hilft Dir die App Network Signal Info für Android oder Open Signal für iOS, Deinen Netzstandard festzustellen.

Was muss ich tun, wenn ich 3G nutze?

Nur, wenn Du dauerhaft "3G" angezeigt bekommst, kann ein Tarif- oder Gerätewechsel sinnvoll sein. Für Nutzerinnen und Nutzer, deren Smartphones oder SIM-Karten nicht LTE- oder 5G-fähig sind, wird das mobile Internet durch den Wegfall von 3G nämlich sehr langsam. Informiere Dich am besten zunächst im Datenblatt, ob Dein Smartphone oder Tablet 4G oder 5G fähig ist, und frage bei Deinem Netzanbieter nach, welche Frequenzen Dein Vertrag gewährleistet. Außerdem solltest Du überprüfen, ob an Deinem Wohnort grundsätzlich 4G beziehungsweise 5G zur Verfügung steht oder nicht.

