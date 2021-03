5 unverzichtbare Tipps für den Tablet-Modus von Windows 10

Neben dem Desktop- bietet Windows 10 auch einen separaten Tablet-Modus. Er vereinfacht die Steuerung von PCs mit Touchscreen enorm. Wir zeigen Dir die 5 wichtigsten Tipps, um effizient im Tablet-Modus zu arbeiten und wie Du ihn deaktivierst.

Mit Windows 10 möchte Microsoft die zuvor weitgehend getrennten Welten von Desktop-Computern und Tablets vereinen – unter anderem mit sogenannten Convertibles oder 2-in-1-Geräten. Deshalb bietet der Entwickler auf seinem Betriebssystem einen separaten Tablet-Modus an, welcher die Benutzeroberfläche von Windows für die Bedienung mit Touchgesten optimiert. Wir haben uns den Tablet-Modus von Windows 10 näher angeschaut und verraten Dir, wie Du diesen am besten nutzen kannst.

Der Homescreen im Tablet-Modus

Der Wechsel vom Desktop- in den Tablet-Modus erfolgt über das Info-Center von Windows 10. Tippst Du dort auf die Schaltfäche "Tabletmodus", ändert der Computer automatisch die Ansicht des Homescreens. Statt des normalen Desktops erscheint dann eine Kachelansicht, wie Du sie vielleicht bereits aus Windows 8.1 kennt. Auch wenn diese für die meisten PC-Nutzer zunächst ungewohnt wirkt, finden sich dort doch alle üblichen Windows-Elemente.

So öffnet das Burger-Menü in der linken oberen Ecke des Displays die Startleiste von Windows 10. Von hier aus hast Du Zugriff auf alle Elemente, die Du dort abgelegt hast. Ein zweites Tippen auf das Burger-Icon schließt das Menü wieder.

fullscreen Das Burger-Icon links oben öffnet das Startmenü. Bild: © Microsoft / Screenshot: TURN ON 2021

Durch die App-Übersicht navigieren

Links unten auf dem Homescreen findest Du ein weiteres Menü mit einem Listen-Icon. Dieses verschafft Dir einen Überblick über alle Apps, die auf dem Gerät installiert sind. Die werden in einem alphabetisch sortierten App-Drawer angeordnet, der sich von oben nach unten durchscrollen lässt. Möchtest Du schnell von einem Ende der Leiste zum anderen springen, dann tippst Du einfach auf einen beliebigen Buchstaben. Anschließend erscheint ein Eingabefeld, in dem Du den Anfangsbuchstaben der App auswählst, die Du gerade suchst. Der App-Drawer springt dann automatisch dorthin.

fullscreen Das Listen-Icon öffnet einen App-Drawer ... Bild: © Microsoft / Screenshot: TURN ON 2021 fullscreen ... Tippe darin auf einen Buchstaben und Du kannst nach dem gewünschten Anfangsbuchstaben der installierten Software suchen. Bild: © Microsoft / Screenshot: TURN ON 2021

Die Taskicons im Tablet-Modus aktivieren

Standardmäßig werden die Icons in der Taskleiste von Windows 10 im Tablet-Modus nicht angezeigt. Das ist etwas unpraktisch, da diese den schnellen Zugriff auf verschiedene Apps und Programme ermöglichen. Zum Glück lassen sie sich relativ schnell und unkompliziert einblenden. Dafür tippst Du einfach lange auf die Taskleiste, bis sich ein kleines Auswahlmenü öffnet. Dort tippst Du dann auf die Schaltfläche "App-Symbole anzeigen" und schon erscheinen diese wie gewohnt in der Taskleiste.

fullscreen Die Taskicons lassen sich auch im Tablet-Modus einblenden. Bild: © Microsoft / Screenshot: TURN ON 2021

Mit Task View zwischen geöffneten Apps wechseln

Zu den Stärken von Windows gehört traditionell das gleichzeitige Ausführen von mehreren Programmen. In der normalen Desktop-Ansicht werden diese in Form von einzelnen Fenstern angezeigt. Das funktioniert im Tablet-Modus darstellungsbedingt nicht. Damit Du dennoch schnell zwischen den geöffneten Apps wechseln kannst, hat Microsoft die Task View integriert. Ein Fingertipp auf die Schaltfläche "Aktive Anwendungen" liefert Dir einen Überblick über alle laufenden Apps und lässt Dich blitzschnell zwischen diesen hin und her wechseln. Zudem lassen sich Apps in dieser Ansicht unkompliziert schließen. Um ein Programm zu beenden, tippst Du einfach auf das "X"-Symbol.

fullscreen Die "Aktive Anwendungen" genannte Task View erlaubt das schnelle Wechseln zwischen Apps. Bild: © Microsoft / Screenshot: TURN ON 2021

Multitasking mit Windows 10

Windows 10 erlaubt auch Multitasking. So kannst Du im Tablet-Modus zwei Apps gleichzeitig auf dem Display darzustellen. Um das zu tun, wischst Du in einer geöffneten App einfach vom oberen Bildschirmrand nach unten und anschließend nach links oder rechts. Nun wird auf der gewählten Seite im Halbbild dargestellt. Je nachdem, ob Du noch weitere Apps geöffnet hast, erscheint in der anderen Bildschirmhälfte entweder ein leerer Screen oder eine Übersicht der geöffneten Apps. Du kannst nun eine App wählen, die auf dieser Displayhälfte im Halbbild dargestellt werden soll. Durch den schwarzen Balken in der Mitte lässt sich die Breite der beiden Fenster verschieben.

fullscreen Du kannst im Tablet-Modus zwei Anwendungen nebeneinander darstellen. Bild: © Microsoft / Screenshot: TURN ON 2021

Tablet-Modus in Windows 10 deaktivieren

Für das Abschalten des Tablet-Modus gehst Du ebenso vor wie für das Einschalten: Klicke unten rechts in der Taskleiste auf das Info-Center und darin auf "Tabletmodus". Schon wird er deaktiviert und Du kehrst zur normalen Desktopansicht zurück.

Zusammenfassung