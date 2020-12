AirPods Pro mit Spatial Audio: So hörst Du 3D-Audio

3D-Audio oder Spatial Audio ist ein neues Feature für die AirPods Pro, das bei Filmen und Serien die Wiedergabe von Surround Sound ermöglicht. Dank dynamischem Head-Tracking erzeugen die In-Ear-Kopfhörer eine ähnliche Soundatmosphäre wie im Kino. Wie Du 3D-Audio bei Deinen AirPods Pro aktivierst, erfährst Du in diesem Ratgeber.

Was genau ist Spatial Audio/3D-Audio?

fullscreen Apples 3D-Audio ist mit anderen Raumklang-Techniken vergleichbar, bietet aber ein besonderes Feature. Bild: © Apple 2020

Apples Spatial Audio, auf deutschen Geräten als 3D-Audio bekannt, ist mit Dolby Atmos und dem gleichnamigen 3D-Audio der PlayStation 5 vergleichbar. Das Feature liest 5.1-, 7.1- oder Dolby-Atmos-Signale aus und wendet darauf direktionale Audiofilter an. Dabei werden die Tonfrequenzen modifiziert, um einen virtuellen Raumklang zu erzeugen. Obwohl Geräusche, Dialoge und Musik aus den Kopfhörern kommen, empfindet es der Träger der AirPods Pro so, als ob der Sound von vorn, hinten, oben, unten und von den Seiten auf ihn zukommt.

Virtueller Raumklang bei Kopfhörern ist ein alter Hut, die AirPods Pro von Apple bieten aber ein besonders Feature: Das Gyroskop und der Beschleunigungssensor in den In-Ears tracken die Bewegung des Kopfes und passen den Sound relativ zur Position des Abspielgeräts an. Bei Filmen wird Sprache so beispielsweise am jeweiligen Schauspielern verankert, unabhängig davon, in welche Richtung der Nutzer seinen Kopf dreht.

AirPods Pro Jetzt kaufen bei

Das sind die Voraussetzungen für die Nutzung von 3D-Audio mit AirPods Pro

Um 3D-Audio zu nutzen, benötigst Du zunächst einmal AirPods Pro. Nur die Pro-Variante der Apple-Kopfhörer verfügt über das Feature, mit den normalen AirPods lässt sich 3D-Audio nicht nutzen. Außerdem funktioniert das Feature nicht bei allen Apple-Geräten. Eine Auflistung der Devices, die 3D-Audio in Verbindung mit AirPods Pro bieten, siehst Du hier:

iPhone 7 und neuere iPhone-Modelle

iPad Pro 12,9 Zoll (3. Generation und neuere Modelle)

iPad Pro 11 Zoll

iPad Air (3. Generation)

iPad (6. Generation und neuere Modelle)

iPad mini (5. Generation)

Weiterhin muss auf dem Gerät iOS 14 beziehungsweise iPadOS 14 installiert sein, und die AirPods Pro sollten die aktuelle Firmware besitzen.

So aktivierst Du 3D-Audio

fullscreen 3D-Audio kannst Du entweder in den Einstellungen oder über das Kontrollzentrum aktivieren. Bild: © Apple 2020

Bevor Du 3D-Audio mit Deinen AirPods Pro nutzen kannst, musst Du das Feature auf dem jeweiligen Gerät aktivieren. Gehe dazu wie folgt vor:

Versichere Dich, dass die AirPods Pro mit Deinem iPhone oder iPad verbunden sind. Öffne die Einstellungen und navigiere zu "Bluetooth". Suche dort in der Liste nach den Namen Deiner AirPods Pro. Tippe neben dem Eintrag auf das Symbol "eingekreistes i". Aktiviere mit dem Schalter die Option "3D-Audio".

Wenn Du Dir eine Demonstration von 3D-Audio anhören möchtest, tippe auf "Sehen und hören, wie es funktioniert".

Alternativ kannst Du 3D-Audio im Kontrollzentrum aktivieren beziehungsweise deaktivieren. Gehe dazu wie folgt vor:

Öffne das Kontrollzentrum auf Deinem Gerät. Halte den Lautstärkeregler im Menü für eine Weile gedrückt. Drücke auf das 3D-Audio-Symbol, um das Feature an- oder auszuschalten.

An dem 3D-Audio-Symbol im Kontrollzentrum kannst Du auch erkennen, ob Deine wiedergegebenen Inhalte die Funktion unterstützen. Ist das 3D-Audio-Symbol schwarz, ist das Feature ausgeschaltet. Ist es hingegen blau und statisch, ist es zwar aktiviert, aber 3D-Audio wird nicht unterstützt. Nur wenn die Schallwellen im Symbol animiert sind und sich bewegen, wird 3D-Audio auch von dem aktuell wiedergegebenen Inhalt unterstützt.

Mit diesen Apps funktioniert 3D-Audio

Ob sich mit den AirPods Pro 3D-Audio nutzen lässt, hängt sowohl vom wiedergegebenen Inhalt als auch von der verwendeten App ab. Eine offizielle Liste mit Anwendungen, die das Feature beherrschen, gibt es leider nicht. Nutzer im Macrumors-Forum und auf Reddit haben aber eine kleine Auswahl an Apps zusammengestellt, mit denen 3D-Audio funktioniert:

Apple TV+

Disney+

Hulu

HBO Max

Mediaplayer wie Air Video HD, Plex und Apples native App zur Wiedergabe von Videos unterstützen die 3D-Audio ebenfalls, wenn das wiedergegebene Video eine 5.1-, 7.1- oder Dolby-Atmos-Audiospur besitzt. Mit DTS-5.1-Audiospuren scheint 3D-Audio laut Aussagen aus dem Macrumors-Forum nicht zu funktionieren.

Funktioniert 3D-Audio auch bei Musik? Ja, 3D-Audio funktioniert auch bei der Wiedergabe von Musik. Allerdings muss die Musikdatei eins der bereits genannten Raumklangformate unterstützen. Die meisten Musiktitel bieten allerdings nur Stereoklang.

AirPods Pro Jetzt kaufen bei

Zusammenfassung